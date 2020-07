El Suprem amenaça les sortides dels presos, moment “crític” de la pandèmia i Trump cancel·la la convenció republicana a causa del virus: les claus del dia, amb Antoni Bassas (24/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres 24 de juliol del 2020. Avui i demà l'ambient serà una mica més confortable, però tot fa pensar que la setmana que ve serà la pitjor pel que fa a calor d'aquest estiu fins ara. Aquesta tarda descarregaran xàfecs localment forts al Pirineu, a la Catalunya Central i al voltant del Montseny.

1. El Tribunal Suprem amenaça el tercer grau dels presos polítics. Ara el Suprem s’ha declarat competent en la qüestió i ha fet possible que, a partir d’ara, un simple recurs de la Fiscalia sigui suficient per suspendre les sortides de la presó, amb l’argument que veure els presos polítics al carrer és un frau de llei.

Jutges per la Democràcia veu estrany i restrictiu el dictamen. Com diu la presidenta Forcadell, primera perjudicada per la decisió, no és justícia, és venjança.

I, per cert, el Tribunal Suprem va rebaixar ahir les penes de presó als feixistes que van interrompre violentament la celebració de la festa de l’11 de Setembre a Madrid el 2013.

Els rebaixa la condemna a la meitat, perquè el Tribunal Constitucional va demanar que es retirés l’agreujant de discriminació ideològica. O sigui que tu pots tirar per terra la bandera de Catalunya però en l’acte no hi ha discriminació ideològica.

2. No badem amb el virus. Tenim més contagis ara a Catalunya, i també a Espanya, que al maig. Salut ha avisat que “cada set dies es duplicaran els casos”, veu preocupant l’increment de la pressió assistencial i a Barcelona, Lleida i Saragossa hi ha transmissió comunitària. Precisament ahir vam entrevistar el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. I el missatge va ser clar: “Ara estem en un moment crític. Perquè pensem que la infecció incrementarà, perquè ara vindrà el gruix de les vacances, hi haurà aquesta mobilitat, i és normal que ens vulguem moure. Però també hem de tenir responsabilitat i pensar que si anem a la segona residència, hem de fer exactament el que estem fent a la primera”.

I, per cert, a causa de la pandèmia, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha cancel·lat la convenció republicana que s’havia de celebrar a Florida.

3. Vam fer com si fos Sant Jordi, d’aquella manera. Trobareu un balanç del dia a les pàgines de Cultura. Va servir per vendre més llibres, per parlar d’autors i d’obres, però, com va dir una senyora a Lleida, “Un Sant Jordi sense autors firmant no és Sant Jordi”.

Ahir Xavier Bosch es va trobar Jordi Cuixart a la llibreria Ona de Barcelona i en parla a la contraportada d’avui. Diu que, malgrat que li va dir “Aquesta nit dormiré a la presó”, el president d’Òmnium encomana empatia, regala rialles i capgira l’estat d’ànim a tothom que s’hi acosta. “Ell és un líder. En tenim pocs. Potser no el van tancar per pujar al capó d’un cotxe logotipat amb un megàfon. Potser l’han tret de la circulació per ser massa optimista. No convé”.

I, per cert, l’escriptor Andreu Gomila va guanyar ahir el premi de poesia Sant Cugat amb Felanitx.

4. Als esports, el Barça B, el Sabadell i el Cornellà són a un pas de l’ascens a Segona Divisió. Un dels tres segur que podrà aconseguir l'ascens aquest diumenge, ja que el Barça B i el Sabadell es veuran les cares en un duel. A l'altre, el Cornellà jugarà contra el Castelló.

El Cornellà, l’equip amb menys pressupost de tots els que juguen la fase d’ascens, va derrotar un dels grans favorits, l’Atlètic Balears, per 0 a 1.

El Barça B de Francesc Xavier Garcia Pimienta, malgrat tenir tot just 14 fitxes de jugadors del filial, es va imposar al Badajoz.

El Sabadell s'ha classificat després d’un empat i 16 penals de desempat.

Fins aquí les claus del dia. En el curs del matí us oferirem l’entrevista al president Carles Puigdemont que farem d’aquí uns minuts.