El Suprem prohibeix als divorciats utilitzar la casa familiar si hi ha una altra parella

El Tribunal Suprem ha establert que qualsevol dels membres d'una parella divorciada amb fills que que introdueix una nova parella a la casa familiar perd al dret a l'ús d'aquest habitatge. En la sentència, el ple de la sala primera del tribunal explica que en aquest cas el progenitor haurà d'abandonar la residència un cop hagi liquidat la societat de guanys.

La resolució desestima així un recurs de la Fiscalia contra una sentència de l'Audiència Provincial de Valladolid que havia acordat l'extinció del dret de l'ús de l'habitatge per considerar que l'entrada d'una tercera persona en l'immoble feia perdre a aquest el dret a la casa familiar. La sentència defensava que la casa deixava de servir al matrimoni principal i passava a servir a una altra família.

El cas que marca el precedent és el d'una parella de Valladolid que es va divorciar. La dona es va quedar amb els fills a la casa familiar i el marit la va demandar quan la seva nova parella va anar a viure amb ells. Segons el Suprem, el dret a residir a la casa familiar es manté mentre "es conservi aquest caràcter familiar". En aquest cas, el tribunal considera que aquest caràcter "ha desaparegut, no perquè la mare i els fills hagin deixat de viure en ella, sinó per l'entrada d'un tercer, deixant de servir als fins del matrimoni".

La sala recorda que l'"interès dels fills no pot desvincular-se absolutament del dels seus pares, quan és possible conciliar-los" i, per tant, "l'interès en abstracte o simplement especulatiu no és suficient". Per tant, "la mateixa decisió adoptada en el seu moment pels progenitors de posar fi al matrimoni, l'han de tenir ara per actuar en benefici i interès dels seus fills respecte la casa". Recorda també que l'immoble facilita altres solucions econòmiques que permeten precisament aquesta conciliació d'interessos com, per exemple, que el tercer compri la part de la casa que li correspon al que no resideix a la casa.