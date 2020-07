Suspesos els ingressos i les visites a totes les residències de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat aquest matí que el seu departament i el de Salut han aprovat una instrucció per ampliar les restriccions que ja s’estan prenent a les residències de gent gran de la comarca del Segrià, a la resta de comarques de la regió sanitària de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran. Així doncs, no hi podrà haver ingressos ni visites a cap residència excepte si són per una urgència o estan justificades. “Es tracta de protegir els més vulnerables", ha manifestat el conseller, que també està treballant en "tot un procés d’unitat de convivència a les residències per assegurar que les relacions entre els interns estiguin molt controlades", segons ha afegit.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet aquestes declaracions en el marc d’una visita al Segrià per explicar les actuacions del seu departament en favor dels ajuntaments del Segrià davant de les conseqüències socials de l’emergència sanitària. La primera aturada ha tingut lloc a Soses, on ha visitat l’alberg municipal, ara reconvertit en equipament sanitari, acompanyat de l’alcaldessa, Sandra Marco, que ha explicat: “Es va obrir ahir a la nit, hi ha 58 llits i ja hi tenim 8 persones positives allotjades”.

Per afavorir l’acompanyament social a les persones infectades amb menys recursos, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha arribat a un acord amb la Creu Roja, que posarà 25 persones al territori en funcions d’acció comunitària i atenció social. “Agents comunitaris que controlaran la medicació de la gent, distribuiran equipaments higiènics i sanitaris, acompanyaran les persones en diversos idiomes sobre les mesures de prevenció i faran pedagogia del que significa estar confinat”, ha explicat El Homrani, que ha avançat un tercer acord del seu departament, en aquest cas també amb Salut, per dur a terme diverses inspeccions conjuntes a empreses agroalimentàries del Segrià. “Actualment n’hi ha 34 d’obertes vinculades especialment al sector de la fruita, però des de dimecres, amb la modificació del reial decret que ens permet sancionar per motius de covid-19, tenim més marge de maniobra”, ha manifestat Chakir el Homrani.

En aquest sentit, el director del Servei Català de la Salut (SCS), Adrià Comella, anunciava poques hores després que al llarg del dia d'avui es realitzaran més de 400 proves PCR a empreses agroalimentàries del Segrià.

Pavelló medicalitzat a Torres de Segre

La següent parada en el camí s’ha produït a Torres de Segre per anunciar l’acord entre el consistori i Salut amb l'objectiu d'habilitar el pavelló de la localitat per acollir-hi casos lleus i asimptomàtics de covid-19. Inicialment els pacients procediran de l’Hotel Nastasi de Lleida, allotjament que el departament de Salut vol reconvertir en un espai medicalitzat per augmentar la capacitat de l’Hospital Arnau de Vilanova en cas que pugui necessitar més places.

651x366 Els llits del pavelló a Torres de Segre / SANTI IGLESIAS Els llits del pavelló a Torres de Segre / SANTI IGLESIAS

L'alcalde del municipi, Joan Carles Miró, ha assegurat que seguiran tirant endavant totes les accions que ajudin a pal·liar els efectes negatius del covid-19. "La nostra màxima prioritat és preservar la salut de tothom i ara cal col·laborar amb els centres sanitaris de Ponent, que necessiten estar més lliures per si cal atendre un major nombre de casos greus durant els pròxims dies", ha dit Miró, que ha afegit que des de Torres de Segre estan orgullosos de ser el primer municipi del Baix Segrià que cedeix un espai com aquest. "Esperem que els pobles veïns també actuïn en aquest sentit, ja que cal seguir col·laborant en tot allò que puguem", ha indicat.

Noves carpes medicalitzades

Finalment, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, juntament amb el director del SCS, Adrià Comella, i e l gerent territorial de l'ICS a Lleida, Ramon Sentís, ha assistit a l'aixecament de dues carpes més a la capital del Segrià per fer triatge de covid-19, ara al costat del CUAP Prat de la Riba, que mostrava un aspecte de saturació a jutjar per les riuades de persones que hi havia a l'exterior esperant a ser ateses.

Rendit a l'evidència, Comella ha reconegut que les dues noves estructures "han de reforçar l'atenció primària que fa el CUAP durant les 24 hores el dia", i és que "l'atenció sobre el sistema sanitària està creixent i continuarà creixent en els pròxims dies". A més, Comella ha avançat que el circuit de derivacions de pacient greus no covid a altres hopitals de Catalunya està "a punt" per posar-se en funcionament. De fet, a hores d'ara ja s'han traslladat vuit persones, dues de les quals dones embarassades amb risc covid, a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona des de l'Arnau de Vilanova, que avui mateix obrirà la tercera planta "després d'haver ocupat la totalitat de les dues primeres, ha lamentat el gerent territorial de l'ICS a Lleida, Ramon Sentís.