La T-Mobilitat es torna a retardar dos anys més, fins al 2021

El calendari de la T-Mobilitat es torna a retardar. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha confirmat aquest matí que la implantació d'aquest nou sistema "revolucionari" es torna a retardar dos anys més i, si no hi ha més retards, no es podrà en marxa fins al 2021.

De fet, Calvet ha concretat que les proves tampoc començaran fins aleshores "perquè forçar qualsevol altre calendari seria posar en risc la qualitat del servei que es vol oferir". Aquest nou retard torna a deixar caducat un calendari que ja acumula diversos retards: el març del 2017, l'Autoritat del Transport Metropolità havia anunciat que el nou sistema integrat es posaria en marxa amb les primeres proves a finals d'aquest 2018, fet que ja suposava un endarreriment de dos anys respecte a la data anterior i d'un any més respecte a la previsió inicial de posada en marxa del pla pilot.

La tarifa plana, "un primer pas"

El conseller de Territori ha admès aquest nou retard durant la roda de premsa que ha fet l'Autoritat Metropolitana de Barcelona per explicar l'aprovació al consell de la nova tarifa plana que regirà els 36 municipis de l'AMB a partir de l'1 de gener del 2019, encara que estiguin situats a la segona corona. D'aquesta manera, tots pagaran el preu vigent per a la zona 1, fet que suposa l'abaratiment del preu del transport per als 18 municipis que, tot i ser part de l'AMB, estan a la segona corona i fins ara no compartien preus amb la zona 1.

"La tarifa plana que presentem avui entre els diferents municipis de l'AMB és un primer pas per a aquest sistema tarifari del futur que és la T-Mobilitat", ha assenyalat Calvet, que també ha avançat que la nova data de posada en marxa de la T-Mobilitat suposarà que l'aplicació d'aquest nou sistema, previsiblement el 2021, ja es farà regit pel nou sistema de càlcul basant-se en les distàncies quilomètriques i no en el sistema de corones actual.

Mentrestant, el nou sistema de tarifa plana aprovat avui beneficiarà més de 3,2 milions de ciutadans de l'àrea metropolitana i s'espera que faci incrementar en més de 4,6 milions de viatges anuals la xarxa de transports metropolitans, fins als 55 milions cada any.

La inclusió d'aquests 18 municipis de l'AMB en la tarifa plana de preus se sufragarà, principalment, a través de l'impost metropolità (que ja paguen actualment els ciutadans situats en un municipi de la zona 1 del transport). Tot i que la integració de tots els ajuntaments dins de la mateixa tarifa és una reivindicació històrica, la posada en marxa d'aquest impost –que es gravarà basant-se en l'IBI i suposarà un augment superior al 2% addicional– el mateix any de les eleccions municipals (al maig), preocupa alguns consistoris.

El vicepresident de l'àrea de Transport i Mobilitat de l'AMB, Antonio Poveda, ha remarcat avui que "l'impost serà d'igual percentatge i aplicació" per a tots els municipis que es beneficiïn de la tarifa plana perquè ha recordat que "no va només associat al transport", sinó també a la recollida d'escombraries o altres residus. El conseller Calvet, a més, ha matisat que els municipis podran aplicar els descomptes i les bonificacions que considerin necessaris.

Proposta per congelar les tarifes l'any que ve

L'AMB espera recaptar uns 17 milions d'euros amb aquest tribut que començarà a cobrar a aquests ajuntaments a partir de l'any que ve, uns diners que s'hauran de complementar (per sufragar la totalitat dels serveis) amb l'increment d'ingressos gràcies a l'augment de viatgers i la possibilitat que l'Estat augmenti la seva dotació a l'ATM.

Durant la roda de premsa la tinent d'alcalde de Barcelona Janet Sanz ha posat sobre la taula també la possibilitat de congelar les tarifes del transport públic el pròxim any. Segons Sanz, "actualment això es pot fer sense que suposi un increment de la despesa de cap de les tres administracions implicades". Sanz es basa en la possibilitat que el govern espanyol torni a augmentar fins als 50 milions d'euros la seva aportació a l'ATM, que els darrers anys havia baixat.

Tant Calvet com Poveda han coincidit en la voluntat d'aquesta congelació, que quedarà supeditada, però, al fet que els pressupostos recullin aquesta recuperació de l'aportació de l'Estat a l'ATM. Una qüestió, segons el conseller, que ja s'ha debatut i negociat diverses vegades amb el ministeri de Foment.