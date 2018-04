El TC també anul·la el reial decret per pagar les 'beques Wert' per estudiar en castellà a Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) també ha estimat el recurs que va presentar el 2014 la Generalitat contra el reial decret que regulava el pagament de les 'beques Wert' per estudiar en castellà a Catalunya. Fa unes setmanes, al febrer, el tribunal ja va tombar els articles de la Lomce, la llei orgànica de millora de la qualitat educativa -coneguda com la llei Wert-, que envaïen competències del Govern català, segons el TC. Es tracta dels articles en què el govern espanyol obligava la Generalitat a pagar ajudes per garantir que els estudiants que ho volguessin poguessin estudiar en castellà.

Les conegudes 'beques Wert' -se n'havien donat una cinquantena des que la llei va entrar en vigor- obligaven el Govern a pagar fins a 6.000 euros per alumne per estudiar en un centre privat en castellà, per desmarcar-se així del model d'immersió lingüística. Per tant, després d'haver declarat inconstitucionals les 'beques Wert', ara ha anul·lat el reial decret que desplegava els articles de la Lomce que van quedar tombats al febrer.

En el recurs contra el reial decret, el Govern català va al·legar que es vulneraven competències en matèria d'educació i llengua pròpies, previstes a l'Estatut, així com l'autonomia financera de despesa reconeguda al mateix Estatut, en establir que seria la Generalitat qui assumiria aquesta compensació econòmica per a les famílies que decidissin matricular els fills en centres privats per garantir l'escolarització en castellà quan no hi hagués oferta pública. Per a la Generalitat, aquest supòsit no era possible en el model implantat a Catalunya.

La resolució del febrer ja va declarar inconstitucional la fórmula creada per l'exministre d'Educació José Ignacio Wert de finançar amb fons públics la matriculació en centres privats d'aquells alumnes que volien escolaritzar-se en castellà. Aleshores el TC va argumentar que aquest mecanisme, conegut popularment com les 'beques Wert', "no respecta el repartiment de competències entre l'Estat i la comunitat autònoma". Les dues sentències del tribunal han arribat precisament quan el govern espanyol està estudiant com forçar que el castellà sigui llengua vehicular a l'escola a Catalunya.

El tribunal ha afegit que la declaració d'inconsitucionalitat i nul·litat no és ''obstacle'' per garantir el dret a l'educació dels alumnes que hagin estat escolaritzats amb aquest procediment. El TC ha reconegut el dret a garantir la seva continuïtat fins al final de l'ensenyament obligatori, tret que la família vulgui canviar de centre escolar o bé per l'aplicació d'alguns dels supòsits previstos en la normativa sobre drets i deures dels alumnes.