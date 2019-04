TMB crearà ara una comissió d'experts per avaluar la presència d'amiant al metro

Al conflicte de l'amiant s'hi suma un tercer actor: l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el govern de l'alcaldessa Ada Colau -amb la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, al capdavant- han encarregat a l'autoritat sanitària la constitució d'una comissió de 12 experts perquè avaluïn els nivells d'amiant al metro i el possible impacte d'aquest tòxic en la salut de treballadors i usuaris.

Segons han anunciat aquest dijous TMB i ASPB en una roda de premsa conjunta, una empresa externa i acreditada que contractaran "pròximament" recollirà i analitzarà més de 200 mostres d'aire i de materials sòlids d'instal·lacions "susceptibles de contenir fibres d'amiant" de 31 estacions de sis línies de metro, cinc més de les que va informar que estudiaria el març passat. Concretament, ampliaran les mesures a les andanes, els accessos, els combois, els túnels i els filtres del sistema de ventilació de diferents estacions de la L1, L2, L3, L4, L5 i L11.

Si bé els experts encara han de decidir si donen llum verda o no a la proposta de punts calents, tant TMB com l'ASPB confien que d'aquí 10 dies s'aprovi la iniciativa i es comenci la recollida de les noves mostres. La col·laboració permetrà mesurar l'ambient de 70 punts diferents de la xarxa de metro per obtenir 138 mostres d'aire i 70 mostres de diferents instal·lacions i zones de pas d'usuaris. Un laboratori francès promourà un salt qualitatiu en l'anàlisi d'aquestes proves: s'utilitzarà la microscòpia electrònica de transmissió, una metodologia més precisa que la que fins ara ha estat analitzant TMB.

"Aquest grup és independent de TMB", ha subratllat Carme Borrell, gerent de l'ASPB. Tot i que l'autoritat sanitària de Barcelona forma part de la xarxa pública, Borrell ha apuntat que la comissió d'experts treballarà per comprovar que tots els espais s'han mesurat de manera adequada. L'objectiu de la proposta és completar els més de 280 mesuraments que ha realitzat l'empresa fins avui.

Al còmput d'espais que es tornaran a analitzar s'hi sumen també aquells on ja es van detectar fibres d'amiant, així com els tres intercanviadors principals del metro: Passeig de Gràcia, Catalunya i Sants Estació. Pel que fa a la possibilitat que hi hagi contaminació ambiental al metro, la comissió d'experts també acceptarà incloure a l'anàlisi 28 mostres filtres d'aire del sistema de ventilació i 42 mesuraments de la pols dels túnels i de l'estrat de balast -la grava que recobreix vies i travesses.

La selecció de les estacions s'ha fet tenint en compte quatre variables: la presència coneguda de materials amb contingut d'amiant -o els punts on ja s'ha retirat el tòxic-, l'afluència d'usuaris, l'antiguitat de l'estació i la falta de remodelació de la instal·lació. Seguint aquests dos últims criteris, les línies 9 i 10 s'han exclòs, ja que la seva construcció és molt recent i res indica que s'hagi construït amb amiant.

Els treballadors mantenen la vaga

Ja són prop de 1.500 els treballadors en actiu, jubilats o retirats que formen part del programa oficial de vigilància de la salut: als 1.050 treballadors en actiu que es revisen actualment per la possible exposició d'amiant s'hi sumen els 89 jubilats de Metro amb antecedents de contacte amb el tòxic, i 329 operaris que ja no formen part de la plantilla però que han treballat en els últims 15 anys a l'àrea de manteniment i projectes o a magatzem. Aquests últims s'inclouen en el marc del programa de vigilància postocupacional de la salut dels treballadors de la Generalitat.

El conseller delegat de TMB, Enric Cañas, ha assenyalat que, a banda de la comissió d'experts formada per l'ASPB, l'empresa preveu crear un consell independent d'especialistes en salut laboral i contaminació per fer seguiment de la crisi de l'amiant. Cañas ha indicat que aquesta comissió es constituirà amb la col·laboració de la plantilla de treballadors, que també podran proposar experts per tal que no s'acusi l'empresa de ser "partidista". "La voluntat de TMB és tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l'amiant present a la xarxa de metro, i de cooperar amb les administracions competents i amb els representants dels treballadors per donar-hi la millor resposta", asseguren des de la gestora.

L'anunci ha crispat els ànims del comitè d'empresa de TMB, que, segons han explicat a l'ARA, desconeixia que aquesta proposta estigués a sobre de la taula. "No té gaire sentit que amb una vaga convocada TMB no parli amb els treballadors. No tenen la intenció d'evitar l'aturada, sinó de vendre una imatge de conflicte que els beneficiï", han denunciat.

Els treballadors del metro convoquen una nova vaga per als dies 8 i 29 d'abril

La convocatòria de vaga per a dilluns vinent, 8 d'abril, ve motivada, precisament, per protestar per la gestió de l'empresa de la crisi de l'amiant. El representant del comitè, Toni Edo, ha lamentat que Cañas no assistís a la reunió de mediació per desconvocar la vaga. "Se'ns va dir que aquest dijous faríem una reunió monogràfica sobre la problemàtica de l'amiant, però no se'ns ha citat", afegeix.