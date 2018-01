TMB compta les despeses causades al metro per una trentena de grafiters durant la nit de Cap d'Any

Una trentena d'individus van pintar grafitis la nit de Cap d'Any, poc abans de mitjanit, en dos combois de metro de la línia 3, a l'estació de Trinitat Nova, on tenien accés als trens dels dos sentits de la marxa mitjançant una andana situada al centre, segons l'ACN. Segons també fonts policials i de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els vigilants de seguretat de l'estació van aconseguir retenir un dels individus, fins que se'n van fer càrrec els Mossos d'Esquadra.

La policia catalana està a l'espera ara que la companyia acabi de fer una avaluació dels danys i presenti una denúncia per identificar i denunciar administrativament la resta de membres del grup de vàndals. El metro de Barcelona registra una mitjana de quatre intents d'intrusió al dia, 1,4 dels quals són reeixits. Concretament, cada any es registren 2.000 cotxes vandalitzats i 47.000 m² de pintades murals, una superfície equivalent a set camps de futbol, segons TMB.



Pel que fa a l'impacte econòmic, cada any es destinen 3,7 milions d'euros a la prevenció, persecució i neteja de grafitis en trens, uns costos que s'incrementen fins a uns 12 milions anuals sumant-hi la reparació i substitució de càmeres de seguretat, portes, trapes, parets i pous, el repintat dels trens –necessari després d'unes quantes neteges–, el dany ambiental que provoca l'eliminació de la pintura a les cotxeres, el cost de les actuacions judicials i la pèrdua d'ingressos causada per les aturades del servei de metro.



Al maig, els operadors ferroviaris agrupats en l'Observatori del Civisme del Transport Ferroviari –del qual formen part TMB, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), TRAM i Renfe, juntament amb una desena més de tot l'Estat– van apuntar el vandalisme grafiter com el principal problema de seguretat amb creixents implicacions socials, mediambientals, laborals i econòmiques.



Segons l'Observatori, aquestes operadores pateixen entre quatre i cinc pintades diàries per part de grups organitzats. L'impacte econòmic total del vandalisme ha suposat a les empreses ferroviàries la despesa de més de 62 milions d'euros entre els anys 2015 i 2016.