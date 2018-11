Presentat el primer bus de barri elèctric de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat aquest dimecres un minibús elèctric d'emissió zero pensat per donar servei regular en línies de bus de barri de la ciutat i que disposa de 16 hores d'operació autònoma. Per tant, podrà funcionar durant tota una jornada i es podrà carregar a la nit. El vehicle, dissenyat per empreses catalanes, començarà un cicle de proves sense passatgers i posteriorment iniciarà el seu servei.

La presidenta de TMB i regidora de Barcelona Mercedes Vidal ha explicat en la presentació a l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) que el prototip ha sigut desenvolupat íntegrament per empreses catalanes en el marc de l'estratègia d'investigació i innovació RIS3CAT, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea. "Reuneix les millors característiques per donar servei de proximitat i fer-ho amb la tecnologia més neta disponible", ha assenyalat Vidal.

La directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, ha explicat que aquest projecte és la culminació de la innovació i sostenibilitat que es vol impulsar des del seu departament, i ha donat protagonisme a les empreses que han fet possible aquest prototip, des de TMB fins a les empreses d'enginyeria i tecnologia que l'han elaborat.

El minibús, amb una capacitat màxima de 22 passatgers, ha sigut dissenyat per a un ús urbà intensiu en recorreguts d'alta exigència, característics dels cascs antics de la ciutat, i ha sigut pensat perquè tingui baixos costos de manteniment, segons explica TMB.