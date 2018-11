TMB farà reconeixements específics als treballadors potencialment exposats a l'amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha activat un pla de reconeixements mèdics específics per al personal potencialment exposat a l'amiant que s'ha detectat en alguns trens. És una mesura que complementa el programa oficial de vigilància de la salut per aquest motiu que ja segueix una part de la plantilla, segons s'indica des de la companyia.

Els reconeixements seran voluntaris i començaran la setmana que ve. Hi podrà participar el personal en actiu que al llarg de la vida laboral hagi treballat als departaments de Material Mòbil, Senyals i Comunicacions, Tramvia Blau i Manteniment d'Estacions. En total, 543 persones es podran fer l'examen mèdic.

La companyia afegeix que també s'ha ofert a la resta de la plantilla una campanya especial de detecció de malalties respiratòries. Són proves voluntàries per detectar afeccions respiratòries susceptibles de tractament mèdic precoç, que es programaran prèvia sol·licitud al llarg dels pròxims sis mesos.



TMB subratlla que Metro de Barcelona desenvolupa des del 2002 un programa de vigilància de la salut per exposició potencial a l'amiant, i que des d'aleshores no s'ha diagnosticat cap cas d'asbestosi pulmonar, mesotelioma pleural, ni càncer de pulmó o de mediastí entre les persones participants.