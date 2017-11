Toni Mayor: “Als valencians ens passa com als catalans, però ací som més tous i alcem menys la veu”

Rialler i desacomplexat, Toni Mayor no es talla quan ha d’opinar sobre política. No ho fa ara, manifestant el seu suport al procés d’independència de Catalunya, i no ho va fer quan al País Valencià ningú gosava criticar projectes com la Fórmula 1 o l’Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, que va costar 100 milions i es fa servir dos cops a l’any. El que sorprèn és que no és un militant d’una plataforma veïnal allunyada del poder, sinó un empresari que ha de negociar cada dia amb dirigents polítics. Potser té la llibertat d’expressió que, en algunes ocasions, proporciona posseir un elevat patrimoni. El que és segur és que, no pocs matins, des de la talaia dels seus gratacels benidormers, dirigeix la mirada més enllà del riu Sénia.

¿Els empresaris valencians com veuen la situació a Catalunya?

Jo la veig bé [riu amplament]. Fa unes setmanes l’Associació Valenciana d’Empresaris va fer un comunicat molt digne en què deia: democràcia, seny, seieu i feu les coses ben fetes. Van ser valents en eixe aspecte.

Si Catalunya s’independitzés, ¿als valencians els perjudicaria?

Econòmicament sí, anímicament no.

¿Vol dir que els valencians s’animarien a seguir la mateixa via?

Tindrem un exemple que segurament triomfarà. Diguen el que diguen a Madrid, triomfarà. Perquè, com deia Rajoy, els catalans fan coses.

Per què els valencians no han sigut capaços d’articular un camí per disposar d’un tracte millor a l’Estat?

Som una comunitat que sempre demana permís a Madrid i, francament, Madrid tendeix a retenir. El corredor mediterrani. ¿Que no està clar ja des de fa 50 anys que el Banc Mundial li va a dir a l’Estat: “Fes l’AP-7, que això us portarà economia”? I ara, per què volen portar el corredor mediterrani per altres llocs i armar l’embolic perquè no es faça per ací?

Quins actors han faltat en la societat valenciana per influir en l’Estat?

Potser formacions polítiques autòctones més reivindicatives, més conscients de la responsabilitat històrica, i no partits sucursalistes. Ha faltat una consciència de poble més forta.

Per què l’empresariat valencià no ha impulsat un partit valencianista conservador?

Cal un lideratge, un projecte que il·lusione i que llance missatges que arriben a la gent. Quan no tens res, on poses diners? A veure si ens animem ara, accelerem un poc i recuperem tot allò que no vam fer abans. Mai és tard per agafar el tren del futur.

¿I no han pensat a impulsar un mitjà de comunicació que traslladi aquests missatges?

Per a això cal algú que ho munte i que després busque col·laboració. En eixe punt els empresaris sí que s’hi sumarien, un cop fos una cosa creïble.

Vostè va ser molt crític amb el PP i amb projectes com la Fórmula 1 o la regata de vela Copa Amèrica. El PP no el va intentar fer callar?

Ho va intentar i van telefonar, tot i que no directament a mi. Crec que van pensar: “Aquest home no té solució”.

¿I els seus companys a Hosbec no li demanaven més prudència?

No s’hi atrevien, perquè el que jo deia eren veritats com a punys. Jo crec que pensaven: “Què li hem de dir, si té més raó que un sant?”

¿Com valoren ells i vostè mateix la competència dels creuers?

Els creuers són paradisos fiscals flotants. Són empreses que no paguen IBI ni altres impostos. Si jo fos alcalde de ciutats com Florència, Capri o Roma no deixaria entrar els creuers perquè el que fan és crear pol·lució, marejar. Els creueristes compren dos ampolles d’aigua i dos gelats, i de nou al vaixell.

I la competència dels pisos turístics?

És una competència deslleial que no para de créixer i que no paga impostos. Un hotel compleix 400 normes i els apartaments ben poques. El primer deure de l’administració és fer aflorar tota eixa economia submergida amb una llei per als apartaments molt específica que establisca que als edificis residencials on viuen les famílies no es puguen llogar pisos per menys de 15 dies. Després d’això ja podríem parlar de la implantació de la taxa turística.

Una taxa turística que el govern valencià vol posar en marxa. ¿Algú deixarà de visitar Benidorm perquè haja de pagar un euro més al dia?

No és tan important el fons -l’euro a pagar- com la forma. A la fi et preguntes per què hem de pagar nosaltres si els murcians o els canaris no en paguen. Que posin la taxa turística a tot l’Estat.

¿El criteri per a implantar certes polítiques és si en altres territoris ja s’estan aplicant?

Si la nostra autonomia i els municipis turístics estiguessen ben finançats per l’Estat, amb una aportació superior al 30% del pressupost dels ajuntaments, no caldria aplicar la taxa. Això que diu Podem, que amb la taxa faran col·legis, jo els diria que vagen a Madrid i gratin allí. Però és que els nostres impostos se’ls emporta Madrid i el territori els veu passar. L’important seria que no simplement passaren. Per això els catalans estan com estan, perquè diuen “Açò què és?” Jo crec que ací ens passa alguna cosa així. El que passa és que ací som més tous, alcem menys la veu.