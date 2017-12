El TSJC també obliga la Generalitat a pagar més d'un milió d'euros a l'Hospitalet per les escoles bressol

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també ha condemnat la Generalitat, com en el cas de Cornellà de Llobregat, a pagar a l'Ajuntament de l'Hospitalet el deute contret amb les escoles bressol municipals entre els cursos 2012-2013 i 2014-2015, amb el sobrecost dels interessos acumulats. En concret, la quantitat que haurà d'abonar el departament d'Ensenyament és en total d'1.015.750 euros. La sentència reconeix el dret del consistori de l'Hospitalet a rebre el pagament de 1.300 euros per alumne de les llars d'infants dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, descomptant els 875 euros que durant aquests cursos havia pagat la Diputació de Barcelona. Prèviament, la Generalitat havia subvencionat amb 1.600 euros per alumne el curs 2010-2011 i 1.800 euros el curs 2009-2010, ha informat l'ACN.

D'aquesta manera, el TSJC ja ha dictat dues sentències favorables per a dos dels 36 ajuntaments catalans, la majoria governats pel PSC, que van denunciar la Generalitat per les retallades en les aportacions per finançar les escoles bressol públiques. De moment, el TSJC ha obligat el Govern a pagar 2,3 milions d'euros a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i més d'un milió al consistori de l'Hospitalet. Les dues sentències, que encara es poden recórrer, reconeixen el dret a percebre 1.300 euros anuals per alumne corresponents als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, així com interessos pel retard en el pagament d'una quantia del 2011 en el cas de Cornellà, segons ha apuntat Efe.

L'any 2011, en plena crisi econòmica, el Govern que encapçalava Artur Mas, amb Irene Rigau al departament d'Ensenyament, va decidir reduir l'aportació compromesa de 1.800 a 1.300 euros anuals per alumne de 0 a 3 anys, mentre que el 2015 va eliminar formalment dels pressupostos la partida destinada a sufragar part dels costos de les llars d'infants municipals. Davant aquesta situació, sis grans poblacions socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona van decidir interposar una denúncia contra la Generalitat: Cornellà, l'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí i Terrassa. També ho van fer una trentena de localitats més de les quatre províncies, que van presentar una demanda conjunta a través del Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya.

Entre aquesta trentena de municipis hi ha Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, el Prat de Llobregat, Riudarenes i Sant Boi de Llobregat. Cornellà i l'Hospitalet han destacat que la sentència del TSJC "clarifica" el deure de l'administració catalana de cofinançar les escoles bressol públiques, d'acord amb el pacte autonòmic que es va signar el 2005. Per aquest motiu, la resolució judicial obre la porta a demanar a la Generalitat compensacions pels imports no percebuts a partir del 2015 i d'ara endavant, ja que les poblacions entenen que la sentència avala que l'administració autonòmica està obligada a aportar fons per a l'educació de 0 a 3 anys, com també la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) empara aquesta possibilitat.