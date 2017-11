El TSJC retorna l'exclusivitat de la seguretat del Palau de Justícia als Mossos d'Esquadra

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha retornat l'exclusivitat de la seguretat del Palau de Justícia del passeig Lluís Companys de Barcelona als Mossos d'Esquadra. A principis d'octubre el president del TSJC, Jesús María Barrientos, havia retirat als Mossos la funció de la vigilància i havia demanat a la Policia Nacional que coordinés la seguretat per si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aplicava la llei del referèndum. Barrientos ha argumentat que l'actual "nivell de contenció dels riscos d'alteració de la legalitat constitucional i d'afectació del servei públic" han fet que l'alt tribunal hagi acordat retornar la vigilància a la policia catalana.

Segons Barrientos, la decisió s'ha pres després de "la pèrdua de vigència de les raons" que van motivar que el 6 d'octubre s'atorgués la seguretat del TSJC a la Policia Nacional. Llavors l'alt tribunal va justificar que els efectius de la policia espanyola s'encarreguessin del control de la vigilància. El president del TSJC va ordenar al cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, que hi desplegués els seus agents i que qui els liderés assumís també la direcció dels mossos que hi ha al Palau de Justícia. Barrientos va demanar a Trapote que els agents es despleguessin dins el Palau de Justícia, així com al seu entorn i perímetre, si fos necessari, per preservar la seguretat de l'edifici i el funcionament normal de l'alt tribunal.

Aleshores Barrientos va destacar que el fet que Puigdemont hagués anunciat la seva determinació de complir la llei del referèndum d'autodeterminació podia "pertorbar invariablement la integritat del TSJC i la independència de tots els magistrats que l'integren, inclòs el seu president, en la mesura que podia portar a la seva desaparició". El motiu és que la llei de transitorietat preveu la substitució del TSJC pel Tribunal Suprem de Catalunya, a part de l'elecció d'una nova cúpula judicial.

Tot i això, gairebé dos mesos després del canvi de la vigilància ara Barrientos ha ordenat que el pròxim 1 de desembre es retirin els efectius de la Policia Nacional que estan desplegats al Palau de Justícia del passeig Lluís Companys. També ha afegit que a partir del 2 de desembre els Mossos tornin a assumir, de manera exclusiva, la funció de la seguretat de l'edifici.