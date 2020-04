El TSJC allibera els Mossos de vigilar els jutjats pel covid-19

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha comunicat al cap dels Mossos d'Esquadra, el comissari en cap Eduard Sallent, que allibera els agents d'haver de vigilar els jutjats, l'anomenat dispositiu Toga, pel covid-19. En un correu adreçat a Sallent, al qual ha tingut accés l'ARA, Barrientos diu que, per "l'emergència sanitària i les limitacions de la mobilitat que imposa l'estat d'alarma", els Mossos podran "disposar dels efectius policials que actualment tenen establerts per la custòdia dels diferents equipaments judicials". I afegeix que això no vol dir que els agents no hi puguin continuar "en una dimensió mínima", que segons el criteri policial es consideri "imprescindible", per mantenir la seguretat de les instal·lacions.

Barrientos vincula la decisió al confinament pel coronavirus i assegura que la mesura que ha comunicat als Mossos durarà almenys fins que s'acabi l'estat d'alarma. En el mateix missatge, el president del TSJC ha comunicat al comissari Sallent que, arran de la crisi pel covid-19, accepta no rebre els informes setmanals que li feien arribar els Mossos sobre el dispositiu d'ordre públic Minerva, activat des del segon aniversari de l'1-O i mantingut per les mobilitzacions per la sentència condemnatòria del Suprem als líders independentistes. Barrientos tanca el correu donant el condol a la policia catalana per la mort d'un agent. El mosso, de 57 anys, ha sigut la primera víctima, i de moment l'única, pel virus entre els cossos policials a Catalunya.

L'anunci del president del TSJC ha arribat després que el sindicat SAP-Fepol dels Mossos li enviés un escrit en què demanava a Barrientos que alliberés els agents destinats al dispositiu Toga. "Esperem que de manera immediata es pugui disposar dels efectius", ha reclamat el sindicat en un comunicat. De fet, segons l'última actualització feta pública pel Govern, uns 1.400 mossos –el 8% de la plantilla– estan afectats pel coronavirus: un centenar tenen diagnòstic i la resta estan aïllats de manera preventiva.

Toga: un dispositiu que encara dura

La vigilància de la policia catalana als jutjats, el dispositiu Toga, va començar el 6 de febrer de l'any passat per ordre del TSJC després que diversos equipaments judicials apareguessin amb les portes plenes de fems en una acció reivindicativa dels CDR. Des d'aleshores el dispositiu s'ha modificat diversos cops per reduir-lo, però encara dura –amb l'excepció que ha donat ara el president de l'alt tribunal per l'estat d'alarma–. L'últim canvi va ser aquest març, quan el TSJC va comunicar als Mossos que la vigilància permanent es faria només a la seu de l'alt tribunal i a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Tot i això, el dispositiu mantenia una vigilància dinàmica en 21 partits judicials que es combinava amb una protecció estàtica durant alguna estona dels diferents torns del dia. A la resta dels partits judicials només s'hi feia una vigilància dinàmica. Malgrat tot, el dispositiu repercuteix en els efectius dels Mossos.