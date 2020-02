El TSJC avala la creació del dentista municipal de Barcelona

Barcelona podrà continuar amb els preparatius del primer servei de dentista municipal, aprovat el març del 2018. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a l'Ajuntament de Barcelona i ha aixecat la suspensió que impedia desenvolupar el projecte. Una iniciativa que, segons l'alcaldessa Ada Colau, busca promoure l'accés als serveis de salut bucodental de la població barcelonina que, per motius estrictament econòmics, no s'ho pot permetre. A tot Catalunya es calcula que més del 12% de la població no es pot pagar el dentista.

La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha destacat aquest dimarts que l'aixecament de les cautelars permet al consistori donar llum verda a l'operador odontològic i ha anunciat que el consistori preveu que el nou servei comenci a competir al mercat amb preus més assequibles en el primer semestre del 2021. Probablement, ha assenyalat, al districte de Nou Barris.

L'escrit de la sala contenciosa administrativa avala la competència municipal a l'hora de promoure un operador odontològic. "El projecte no suposa un greuge irreparable per al Col·legi d'Estomatòlegs i Odontòlegs (COEC)", assenyalen fonts municipals. Tarafa ha apuntat, entre altres raons, que l'Autoritat Catalana de la Competència va valorar la iniciativa positivament: no generarà danys ni als usuaris ni al COEC, l'ens que va recórrer la iniciativa el març del 2019 i va demanar-ne la suspensió cautelar.

El TSJC afegeix que aquesta activitat no suposa cap cost per a les arques municipals ni afecta el compliment de l'estabilitat pressupostària, i recorda al COEC que no justifica prou els suposats perjudicis econòmics que li causaria l'entrada en funcionament del dentista municipal.

Tarafa ha estimat que, quan l'operador odontològic tingui actives les dues clíniques previstes, tindrà uns 40 treballadors i podrà atendre unes 36.000 persones a uns preus entre un 13% i un 40% per sota de la mitjana que es paga a la ciutat, segons el tractament. A finals del 2018 el consistori ja va posar en marxa un servei d'odontologia municipal gratuït per a persones vulnerables derivades pels Serveis Socials, que ja ha arribat a 1.200 persones.

La setmana passada, a més, va entrar en vigor un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Empresarial de Centres d'Assistència Dental (AECAD) gràcies al qual 100 clíniques ofereixen preus entre un 35% i un 40% més baixos del que és habitual als 266.000 veïns de la ciutat que disposen d'una targeta rosa o de la Targeta Barcelona Solidària.