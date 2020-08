El TSJC avala la prohibició de fumar al carrer a Catalunya i la limitació d'horaris en bars i restaurants

La situació sanitària actual és més greu que la del mes de juliol i calen noves restriccions. Ras i curt, aquest és l'argument del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per avalar la prohibició de fumar al carrer i a les terrasses si no es manté la distància de seguretat que ha aprovat el Govern. El tribunal tomba l'enèsim recurs de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, que també demanava suspendre la limitació horària de bars i restaurants. Els magistrats també autoritzen que tanquin a la una de la matinada i que, a partir de mitjanit, no puguin atendre nous clients.

Fins ara, els diferents jutges han tombat els recursos del sector de l'oci nocturn a Catalunya en contra de les restriccions imposades a les discoteques i les limitacions horàries i d'aforament. En canvi, a Madrid el jutge sí que va anul·lar la prohibició de fumar als carrers i terrasses sense distància. El magistrat que va avaluar la mesura considerava que el govern autonòmic de la Comunitat de Madrid "restringia" els drets i les llibertats dels ciutadans imposant la prohibició.

Per contra, la resolució del TSJC subratlla que no entén en quina mesura la limitació "afecta els drets particulars i subjectius" del sector de l'oci nocturn. El tribunal també explica que l'interès del conjunt de la ciutadania no es pot subordinar als interessos particulars d'un sector econòmic.

La resolució del TSJC és ferma i no admet recurs. Tot i així, no entra més en el fons del debat perquè més endavant resoldrà de manera permanent si s'ha de mantenir o no la prohibició en el temps.