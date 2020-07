El TSJC descarta dictar mesures cautelars contra la zona de baixes emissions de Barcelona

La sala contenciosa administrativa del TSJC ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades contra la zona de baixes emissions, que podrien haver-la deixat sense efecte. Tant la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV) com l'Associació Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries (APARC) van sol·licitar l'adopció de mesures contra les restriccions als cotxes contaminants a l'àrea de Barcelona, vigents des de l'1 de gener.

En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, el tribunal admet que hi ha sectors que poden resultar afectats negativament per les restriccions, però adverteix que les mesures cautelars que es demanaven comprometien "tant el dret a la salut com el dret al medi ambient" que reconeix la Constitució. A banda, afegeix el magistrat, es podria consolidar una situació –la d'uns nivells d'emissions massa elevats– "contrària a la normativa mediambiental europea".

El govern municipal considera que aquest primer aval judicial, tot i ser a les cautelars, reforça l'estratègia de la ZBE per combatre la contaminació atmosfèrica a la ciutat. Les resolucions "apunten a un imperatiu legal, que és preservar la salut dels veïns i les veïnes, i corroboren que les mesures estan d'acord amb les demandes dels tribunals europeus i el marc legal vigent", ha defensat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia. La decisió judicial, ha afegit, "no passa de puntetes" sobre el tema, sinó que anima l'Ajuntament a mantenir la mateixa estratègia pel que fa al trànsit contaminant.

El pronunciament sobre les cautelars arriba pocs dies després que un tribunal de Madrid tombés l'àrea de baixes emissions –Madrid Central– per defectes formals en la seva posada en marxa. La mesura de pacificar al trànsit el centre de la ciutat era un dels grans llegats de l'anterior alcaldessa, Manuela Carmena.