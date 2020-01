El TSJC confirma els 12 anys de presó a un jove per apallissar un gai a Sitges el 2016

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat aquest dijous la condemna de 12 anys de presó a un jove per atacar un home gai a cops de pedra a l'estació de Sitges l'octubre del 2016. L'agressor i un menor d'edat també condemnat van deixar la víctima mig estabornida a l'estació de tren i va caure a les vies, d'on va ser rescatada poc abans que passés un tren. La secció d'apel·lació de la sala civil i penal del tribunal ha desestimat el recurs de la defensa i ha mantingut la condemna per intent d'homicidi i robatori amb violència i abús de superioritat per motius homòfobs.

El TSJC ha ratificat així la decisió de l'Audiència de Barcelona, que va condemnar el març del 2018 l'agressor major d'edat a 12 anys de presó –set i mig per intent d'homicidi i quatre i mig per robatori amb violència– amb els agreujants d'abús de superioritat i de motivació per orientació sexual de la víctima. També fixava nou anys d'allunyament respecte a la víctima, així com 21.105 euros d'indemnització.

Segons recull la sentència, l'acusat i tres persones més, entre elles el menor condemnat, van veure la víctima fent-se un petó amb un home en un bar d'ambient gai i se'n van mofar. Més tard, a la matinada, el van veure abandonar el local i el van seguir fins a l'estació de tren, on li van dir que l'anaven a "assaltar". La sentència considera provat que l'acusat major d'edat va agafar una pedra de grans dimensions i va picar la víctima al cap. L'home va caure a terra, on el van continuar picant amb pedres. Finalment li van clavar una puntada de peu al cap. El menor que acompanyava l'acusat va repetir a la víctima que "el mataria a pedrades, com es feia al seu país amb els maricons". L'acusat va negar en el judici que es tractés d'una agressió homòfoba.

La víctima va quedar completament atordida a causa de la pallissa i els agressors van aprofitar per robar-li el telèfon mòbil, un carregador i diversa documentació, a més de 60 euros en metàl·lic. L'acusat i el menor van abandonar el lloc, mentre que la víctima, a causa del seu estat, va caure a les vies, d'on va ser rescatat per dues persones dos minuts abans que passés el tren. El jove agredit va patir hemorràgia cranial i diversos hematomes i ferides al cap i a la cara.