El TSJC manté les discoteques tancades tot i la petició del sector

Nou cop de porta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'oci nocturn tot i la petició del sector. L'alt tribunal ha mantingut les discoteques, les sales de ball i les de festes amb espectacles tancades, com marca la resolució de la Generalitat que des de fa tres setmanes impedeix obrir els locals d'oci nocturn a Catalunya. En la primera resolució, que tenia una durada de 15 dies, el TSJC ja va avalar el tancament i l'alt tribunal ha aplicat el mateix criteri en la segona resolució, que prorroga la restricció dues setmanes més. Així, ha rebutjat la mesura cautelaríssima que havia demanat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm) i la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) contra el tancament de l'oci nocturn.

El tribunal es basa en "la important rellevància" de la pandèmia del covid-19, reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, "el sensible àmbit territorial" de la resolució i l'afectació que poden tenir els establiments del sector per argumentar la necessitat de mantenir la restricció. L'alt tribunal no entra a valorar detalls més concrets i recorda que la sala contenciosa administrativa ja s'havia pronunciat sobre aquesta mesura. De fet, llavors el TSJC va decidir que les discoteques continuessin sense poder funcionar, però va permetre que els bars i els restaurants poguessin obrir més enllà de la mitjanit als municipis amb limitacions per frenar el covid-19. Això últim va obligar el Govern a deixar sense efecte la restricció que fixava l'horari de tancament.

Però, en canvi, l'alt tribunal ha tornat a deixar sense cap esperança l'oci nocturn. La Fecasarm ha expressat que acata la interlocutòria però que la valora "molt negativament". "Si bé fa referència indirecta a la delicada situació que viu Catalunya en relació amb la pandèmia, no contesta l'al·legació que la mesura havia de ser per regions sanitàries o poblacions i no indiscriminada", lamenta la patronal. La Fecasarm defensa que, en el seu recurs, havia proposat que les discoteques poguessin obrir al 50% d'aforament i en format de gent asseguda, en taules i cadires, com a "espais segurs, més encara quan es tractava d'espais a l'aire lliure". La patronal insisteix que amb la restricció "està en joc" la viabilitat del 80% de les discoteques de Catalunya, així com la de 40.000 llocs de treball.