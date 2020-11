El TSJC declara nul el pla de l'Hospitalet de Llobregat per soterrar la Gran Via

El TSJC ha declarat nul de ple dret el pla director urbanístic (PDU) de la Gran Via-Llobregat aprovat pel departament de Territori el 2017 i que preveu la remodelació del sud de l'Hospitalet de Llobregat des de la plaça Europa fins al riu Llobregat. La sentència, en resposta a un recurs contenciós administratiu presentat per En Comú Podem, declara la nul·litat del planejament urbanístic per "vulneració del principi de jerarquia normativa" i per "una manca insubsanable de competència", segons ha avançat l'ACN.

La sentència afirma que hauria de ser l'AMB –que està elaborant un PDU Metropolità– i no Territori qui ha d'aprovar el PDU. Afegeix que el fet que el pla prevegi "sinergies d'abast suprametropolità" no justifica la laminació de competències urbanístiques de l'AMB.

Poc després de fer-se pública la sentència, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha assenyalat que, a l'espera d'estudiar-la en detall, l'anul·lació es fonamentava en una qüestió de forma i no de fons i ha avançat que hi presentarien un recurs de cassació. "Aquest és un projecte superimportant per a l'Hospitalet i per al conjunt del país i, juntament amb el departament de Territori, treballarem perquè vegi la llum com més aviat millor", ha afegit.

El soterrament de la Gran Via –el tram que hi ha entre les vies de la línia R2 i el riu Llobregat davant el barri de Bellvitge– s'havia de començar a principis de l'any que ve, segons els plans municipals. La cobertura era un primer pas de la transformació de tota una zona on l'Hospitalet projecta la creació d'un pol de recerca biomèdica aprofitant la proximitat d'equipaments com l'Hospital de Bellvitge.