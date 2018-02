Tabàrnia vol donar nom a la plaça dels Països Catalans de Barcelona

"Hi ha a Barcelona una plaça que respon a un construcció imaginària, a una invenció que ni existeix ni ha existit mai, és la plaça dels Països Catalans". Així arrenca la petició que la plataforma per Tabàrnia ha registrat a Change.org per demanar a l'Ajuntament de Barcelona que canviï el nom d'aquesta plaça de Sants pel de Tabàrnia. La plataforma demana seguir l'exemple de Girona , on s'ha decidit canviar el nom de la plaça Constitució pel d’U d’Octubre de 2017, per introduir modificacions al nomenclàtor. Però insta a deixar enrere la "confrontació" i prendre decisions en bé de la "concòrdia" com, entenen, la d'abandonar el nom dels Països Catalans.

El text de la petició destaca l'enclavament clau de la plaça dels Països Catalans, a tocar de l'Estació de Sants: "un pont que ens uneix a la resta d'espanyols i europeus a través de milers de quilòmetres de vies de tren", segons la plataforma, que entén que el nom actual no s'adiu amb aquest objectiu com sí que ho fa el que ells proposen. "Tabarnia no vol fronteres, vol més vies de tren", defensen.

La petició ja ha recollit més de 21.000 signatures i es marca l'objectiu d'arribar a les 25.000 per pressionar Ada Colau. De moment, cap grup polític no ha recollit el guant d'aquesta iniciativa. Cs, per exemple, se n'ha desmarcat.