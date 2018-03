Tall a la línia de Ferrocarrils del Vallès i retencions a les principals entrades de Barcelona

Les manifestacions i l'acció d'alguns piquets amb motiu del Dia de la Dona han provocat aquest dijous que quedi tallada la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, i han provocat retencions a les principals vies d'entrada a Barcelona i en alguns carrers del centre de la ciutat.

La línia del Vallès d'FGC estava tallada per la presència de persones a la via, per motius de seguretat, però poc després de les 9.15 s'ha reobert la S-1 a Terrassa i la S-2 a Sabadell, però la L6 estava tallada i la L-7 funcionava amb retràs, amb una cadència de dotze minuts entre treni tren.

En aquests moments es reprèn el servei a la línia del Vallès. S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) s’aturen a totes les estacions. L6 suprimida i L7 amb freqüència de 12 minuts. Gràcies. — FGC (@FGC) March 8, 2018

Diverses manifestacions han provocat importants retencions en els principals accessos a Barcelona, com a l'Avinguda Meridiana, la Gran Via i la Diagonal, així com les Rondes.

Segons fonts de la Guàrdia Urbana, els talls de les vies han començat sobre les 7 del matí i es van produint de forma intermitent, fet que no ha evitat que hagin provocat importants retencions a les entrades de la ciutat i en algunes de les principals vies de la capital catalana.

Talls de trànsit

L'acció dels piquets ha provocat algunes retencions en vies principals, com la Meridiana, la Ronda del General Mitre, la plaça Karl Marx o el carrer Urgell, on grups de manifestants han tallat aquestes vies durant alguns minuts.

Grups de persones, la majoria dones, han tallat la Meridiana a l'altura de Glòries i Fabra i Puig, mentre que en la Diagonal s'han produït talls a la zona de Palau Reial.

A Barcelona, els problemes de trànsit afecten també a diversos punts de la ciutat, com el Passeig Colom o la Plaça Portal de la Pau, així com a diversos punts del districte Sants-Montjuïc.

A la resta de Catalunya, també s'han produït talls en algunes vies i carreteres, com la C-55 a l'altura de Manresa per una manifestació per reivindicar la igualtat de la dona.

Els autobusos de Barcelona circulaven amb normalitat durant el matí, complint els serveis mínims dictats, si bé anaven en general més plens del que és habitual i en molts casos tardaven més temps en fer el trajecte pels problemes de circulació a la ciutat.

A l'estació de Sants l'aparença era la d'un dia normal, amb menys gent del que és habitual, però amb queixes d'alguns usuaris perquè el seu tren s'havia cancel·lat per no formar part dels serveis mínims, i també per queixes per manca d'informació l'usuari. A més, en algunes circulacions s'havien produït retards.

Buenos días Oscar, el tren que mencionas circula con 17 minutos de demora. Saludos. — Rodalies Catalunya (@rodalies) March 8, 2018

Renfe suspendrà durant el dia un total de 105 trens d'AVE i Llarga Distància de la seva oferta habitual en virtut de la resolució de serveis mínims fixada pel Ministeri de Foment per al transport ferroviari.

Els serveis essencials garanteixen el 72% de les circulacions d'aquest tipus de trens, això és, 271 trens del total de 376 que habitualment componen l'oferta de Renfe en un dia comparable.

En el cas dels serveis de Rodalies, els serveis mínims garanteixen la circulació de 50% dels trens habituals, percentatge que s'eleva al 75% en 'hora punta'.

La companyia considera 'hora punta' les franges horàries compreses entre les 6.00 i les 9.00 hores del matí, entre les 13.30 i les 15.30 hores de migdia i entre les 18.30 i les 20.30 hores de la tarda.

Respecte als trens de Mitja Distància (regional) els serveis mínims garanteixen la circulació de 369 trens del total de 568 inicialment programats per aquest dijous, el 65% del total. D'aquesta forma, l'operadora suspendrà uns 200 serveis.

Regulació d'accés al metro

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha hagut de reglar intermitentment l'accés de passatgers en algunes línies del metro de Barcelona, en concret a les estacions de Sagrera i Sagarda Família, per evitar aglomeracions perilloses d'usuaris a les andanes.

TMB ha informat que la vaga ha provocat incidències per la diferència entre oferta i demanda, que ha obligat a regular alguns accessos entre les 7.30 i 7.40 hores. A primera hora en les línies 1, 2 i 3 han circulat trens casa 5 minuts, i a la línia 4 cada sis minuts i mig i a la 5 cada quatre minuts i mig. Les línies automàtiques (L9 Nord, L9 Sud, L10 i L11) funcionaven com la resta de dies.

Els serveis mínims per avui de metro i autobús són del 50% en l'hora punta -de 6.30 a 9.30 i de 17.00 a 20.00), i del 25% la resta del dia.