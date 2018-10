Es restableix la circulació a la línia 1 del metro després d'estar aturada per la caiguda d'un passatger

La línia 1 del metro de Barcelona ha restablert el seu servei després d'estar parcialment aturada per una incidència. En l'última hora la circulació s'havia tallat a les parades Catalunya, Urquinaona, Arc de Triomf i Marina per la caiguda accidental d'un passatger, segons han informat des de TMB. Els serveis d'emergències han atès la persona, ferida per contusions, que s'ha precipitat a les vies de l'estació d'Arc de Triomf quan no circulava cap comboi.

Des de dos quarts de quatre fins a tres quarts de quatre de la tarda el servei ha quedat aturat a tota la línia 1 del metro, tot i que des de tres quarts de quatre la línia tornava a estar operativa des d'Hospital de Bellvitge fins a Universitat i des de Glòries fins a Fondo. A tres quarts de cinc de la tarda el servei de metro ha quedat restablert a tota la línia 1.