Tallen la N-340 a Tarragona per demanar ampliar l’A-7

El tram de la N-340 entre Torredembarra i el Vendrell és un dels més perillosos i amb més sinistralitat de Catalunya. A més, hi ha una alta concentració de trànsit i vehicles pesants. És per això que desenes de persones van assistir ahir a la concentració convocada per la plataforma Sí a l’Autovia A-7 i van tallar durant cinc minuts l’entrada de Tamarit, a Altafulla.

Reclamen el desdoblament “immediat” del tram de la N-340 que va fins a Torredembarra, tot i que el que realment voldrien és una autovia gratuïta que connectés Castelló de la Plana i Tarragona, ja que també a les Terres de l’Ebre hi ha una alta sinistralitat i una gran concentració de vehicles. “El nostre esperit és que l’autovia vagi des de Castelló fins a la frontera, però que es prenguin mesures com a mínim en aquest tram, que concentra tots els accidents de Torredembarra, el Vendrell i Coma-ruga”, va explicar a l’ACN el portaveu de la plataforma ciutadana, Marc Francesch. Des d’aquesta plataforma recorden que per la carretera hi passen uns 30.000 vehicles cada dia.

El portaveu va afirmar que es tracta d’un “punt negre des de fa força anys, almenys des del 2011, i acumula accidents cada any”. D’altra banda, són favorables a fer que l’AP-7 sigui gratuïta perquè asseguren que no desvirtua la demanda del desdoblament. La plataforma, creada fa poc, diu que compta amb el suport de les associacions veïnals, dels càmpings de la zona i dels partits polítics.

Tot i que la decisió del govern espanyol de donar llum verda a les bonificacions als transportistes per entrar a l’AP-7 pot “alleugerir la sinistralitat i la saturació”, segons Francesch la mesura no és suficient i el que volen és la gratuïtat total. En això coincideixen amb la plataforma Terres de l’Ebre Gratuïtat Ja, que fa mesos que tanca la N-340 a l’altura de les Terres de l’Ebre.

“Fa uns 18 anys es va fer un desviament a correcuita entre Móra i Creixell després que diverses persones morissin en un accident d’autobús. No volem que les solucions es prenguin després de tragèdies. Es va prendre la mesura de manera temporal, però ja sabem que tot el que és temporal aquí s’acaba quedant permanentment”, va lamentar Francesch a l’ARA, en referència a l’accident que va deixar cinc morts l’any 1998 a prop de Tarragona. Des del Facebook la plataforma Sí a l’Autovia A-7 assegura que, “per molt que es demani la gratuïtat de l’AP-7, continua sent necessari que l’A-7 sigui una autovia de doble carril, ja que la funció de l’una i l’altra és diferent”. El 8 d’agost va tenir lloc l’últim accident mortal a la N-340, a l’altura d’Alcanar, en un xoc frontal entre una furgoneta i un camió.