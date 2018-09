Talls de llum a l'Hospital de Bellvitge afecten els quiròfans i els gabinets d'exploració de la torre principal

L'Hospital de Bellvitge ha vist alterada la seva activitat aquest matí per una incidència en la xarxa elèctrica que ha afectat un número indeterminat de pacients. Els talls de llum s'han produït entre les 9.15 i les 10.45 hores i han deixat fora de servei els quiròfans i els gabinets d'exploració de la torre principal d'hospitalització.

L'activitat ja s'ha reprès amb normalitat, tot i que la incidència ha provocat retards i la suspensió d'algunes intervencions i proves que seran reprogramades per a un altre dia. Consultes Externes, Urgències i els quiròfans del nou edifici tecnoquirúrgic han funcionat en tot moment sense problemes.

L'hospital lamenta els problemes que hagi pogut ocasionar als pacients i està treballant per minimitzar l'impacte. També informa a l'ARA que està recopilant informació per determinar-ne les causes i valorar les afectacions.