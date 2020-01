Talls i menys trens a Rodalies i una quarantena de carreteres tallades

El temporal Gloria comença a remetre però es mantenen les afectacions importants que ha provocat en el transport, tant viari –amb una quarantena de carreteres que es mantenen tallades– com ferroviari. Pel que fa al servei de Rodalies, a la R1 entre Molins, l'Hospitalet i Malgrat circulen només dos trens per sentit cada hora. Entre Vilassar i Mataró s'ha recuperat, abans de les deu del matí, la circulació per les dues vies però hi ha una avaria del sistema de senyalització. En aquest tram, hi ha ara quatre trens per hora i sentit. La línia ha patit afectacions al túnel ferroviari al pas del riu Tordera a Malgrat i a la via entre Blanes i Maçanet. Entre Malgrat i Maçanet, hi ha servei alternatiu per carretera.

A la R2 i la R11 se circula per via única entre Maçanet i Caldes i hi ha nombroses limitacions de velocitat pel risc de caiguda d'arbres o despreniments. Entre l'aeroport i Granollers el servei és l'habitual, però des de Granollers fins a Sant Celoni només hi ha un tren per sentit cada hora. Hi ha un sol tren per sentit i hora a la línia Barcelona-Girona-Portbou.



A la R3 la via està tallada entre Balenyà i Vic per acumulació d'aigua i el servei està interromput fins a Puigcerdà per la caiguda d'arbres en diferents punts. No hi ha servei entre Barcelona i Balenyà.

Carreteres tallades

En aquests moments es mantenen tallades una quarantena de carreteres pels efectes del temporal i les cadenes són necessàries en cinc vies. Hi ha 72 vies afectades, la majoria a la demarcació de Girona. La majoria d'escoles que havien suspès les classes per la situació meteorològica les reprendran avui i només continuaran tancats centres que tinguin alguna situació particular. Pel que fa a la caiguda del subministrament elèctric, encara hi ha 2.000 llars sense llum, un milers de les quals a Sant Vicenç dels Horts.

Des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 14.000 trucades, una xifra només comparable a la que es va registrar durant la nevada del mes de març del 2010, segons Protecció Civil.