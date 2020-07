Talls i ferides en la reobertura com a piscina d'un llac de Barcelona

"És una presa de pèl. Tinc la sensació que han fet servir les meves filles de conillets d'Índies". Parla un pare indignat tant per les ferides als peus que ahir es van fer les seves nenes mentre jugaven com pel tracte que creu que s'ha donat als veïns que freqüentaven el llac de la Creueta del Coll, tancat els últims dos estius per fer-hi obres i convertir-lo en un lloc segur com a piscina, que és el que ja era. Però l'estrena no va obtenir ahir la millor nota. Moltes de les persones que s'hi van acostar han denunciat que van acabar amb talls i ferides en peus i genolls. "A dins del llac hi havia una mena de pedres molt afilades", descriu Anna Algueró, que coordina el casal d'estiu de l'Escola Farigola de Vallcarca: ahir van estrenar la piscina amb deu nanos i tots van acabar amb ferides.

Avui hem estrenat el Parc de la Creuta del Coll, aquest és el peu del meu nebot. Com ell molts nens han sortit així. 2 anys d'obres per a res. @Bcn_Gracia , @bcn_ajuntament @AdaColau pic.twitter.com/KXLrzKvmZq — UltrasonicaBCN (@UltrasonicaBCN) July 15, 2020

"Va ser bastant dramàtic i, pel que he vist a les xarxes, no va passar només en una part del llac, se n'ha queixat molta gent", lamenta. I el pare de dues de les nenes del casal, que prefereix no donar el seu nom, afegeix que és "inacceptable" que no es fessin comprovacions abans de reobrir l'espai. Sobretot si es té en compte que, a banda d'impermeabilitzar-lo, les obres també havien de servir per solucionar el problema de les ferides als peus i fer que el llac fos una piscina. Els treballs, que també van servir per millorar altres elements del parc, van costar 600.000 euros i es van allargar força més enllà dels primers terminis, fins al punt que no era clar quin dia d'aquest mes es podia fer la inauguració. La posada en marxa del llac, de fet, va ser un dels elements estrella del pla contra les onades de calor que el govern municipal va presentar ahir: tornava un dels elements més estimats pels veïns de la zona.

Calçat d'aigua per a la 'piscina'

L'Ajuntament ja ha enviat un missatge de disculpa a totes les persones que ahir es van fer mal mentre gaudien del primer dia de bany a la Creueta del Coll. Assegura que tant ahir com avui mateix s'han fet inspeccions al llac i que no s'hi ha detectat cap lloc de risc ni res que pugui causar les ferides. La seva explicació: es deuria a la combinació de l'acumulació de petites pedres al fons de l'aigua i de peus molta estona en remull i que, per tant, poden ser més sensibles. El consistori explica que a partir d'ara es farà una neteja diària del fons del llac per evitar que s'hi acumulin pedretes i demanarà a tothom que per accedir-hi porti calçat d'aigua. Això es pot fer tenint en compte que les mesures de prevenció del covid obliguen ara a limitar-ne l'aforament i cal reservar la plaça amb antelació.

Els responsables del casal de l'Escola Farigola ja tenien clar que aquesta seria la mesura de prevenció per no deixar d'anar-s'hi a remullar. Lamenten, també, que tot i que aquest any els han demanat als espais de lleure d'estiu que prioritzin les sortides de proximitat com a mesura de prevenció contra els contagis, no ho han tingut gens fàcil per fer les seves reserves al parc de la Creueta. Denuncien, de fet, que es van quedar sense places perquè d'entrada ningú els deia quan reobriria la piscina i, posteriorment, perquè no els funcionava bé el sistema de reserves. Quan ho van aconseguir ja era tard i no hi havia franges lliures, així que ara hi van a les deu del matí i esperen a veure si hi ha sort i tenen lloc per poder-se banyar.

El llac ja va haver de tancar les portes unes quantes vegades per problemes com l'acumulació de cremades i ferides entre els banyistes o perquè s'hi havia detectat la presència de vidres, com va passar el 2017. Les obres havien de servir per posar fi a tots aquests problemes del terra d'un llac que funcionava com a piscina. Però, de moment, la nova etapa no ha començat amb bon peu, sinó amb ferides i queixes.