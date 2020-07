Talls parcials al servei de metro de les línies 1 i 4 durant l’agost per obres

Les línies 1 i 4 del metro de Barcelona patiran talls parcials de servei durant el mes d'agost a causa de les obres que està previst executar-hi. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) farà aquest estiu dues actuacions per millorar la infraestructura: el tram entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia de la L1 quedarà interromput entre el 3 i el 29 d’agost per obres de millora de la via, i la L4 s’interromprà entre La Pau i Selva de Mar entre el 27 de juliol i el 30 d’agost per treball a la via i drenatge. Les obres suposen una inversió de 7,6 milions d'euros i es concentren a l'estiu perquè és quan baixa la demanda.

A la L4 quedaran sense servei les estacions de La Pau, Besòs, Besòs Mar i El Maresme / Fòrum. La resta de la línia funcionarà amb normalitat. Els treballs comportaran la renovació de la via en diferents trams, amb una longitud total d’uns 1.200 metres; el reforç del sistema de drenatge en diversos trams, i l’aplicació de tractament antifiltracions en un tram de 700 metres de túnel. El pressupost de l’actuació serà de tres milions d’euros.

En aquest període s’habilitarà un servei especial d’autobusos que cobrirà el tram en obres entre La Pau i Selva de Mar, amb parada a prop de les estacions afectades. Aquest servei funcionarà amb el mateix horari que el metro i una capacitat equivalent.

Coincidint amb el tall de servei, TMB farà una actuació de retirada de material amb contingut d'amiant a l'estació de La Pau. Aquests treballs, pressupostats en 139.000 euros, consistiran en l’extracció de les planxes de fibrociment del revestiment de les parets de les dues andanes i una canonada. En total, es retiraran 752 metres quadrats de planxes.

D'altra banda, el tram de la línia 1 entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia quedarà interromput a l'agost. Per tant, quedaran sense servei les estacions Hospital de Bellvitge, Bellvitge, Av. Carrilet, Rambla Just Oliveras, Can Serra, Florida i Torrassa. La suspensió del servei permetrà a TMB renovar la via en diferents trams, amb una longitud total de 1.800 metres, i actualitzar el sistema de drenatge en un tram de 500 metres.

L'actuació inclourà també la renovació de dos aparells de via i la instal·lació d’un de nou a Florida. A més, s’actualitzaran dos enclavaments de senyalització ferroviària i s’adequarà la catenària a la nova topografia de la via. El pressupost total és de 4,6 milions d’euros.

Com a alternativa, s’habilitaran dues llançadores d’autobús amb trajectes diferenciats però amb el mateix horari que el metro. El primer, entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia, realitzarà el mateix recorregut que el metro, amb una parada a cada una de les estacions afectades. La segona alternativa enllaçarà directament Plaça Espanya amb Hospital de Bellvitge per la Gran Via, sense parades intermèdies.