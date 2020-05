Tanca el tanatori de campanya al pàrquing de les instal·lacions de Collserola

El dipòsit de fèretres que es va decidir habilitar al pàrquing del Tanatori de Collserola en plena escalada de defuncions pel coronavirus ja ha deixat de funcionar. Mémora ha comunicat avui que l'últim difunt, al qual s'ha prestat un servei funerari gratuït per no disposar de recursos, ja ha sortit de les instal·lacions i que ho ha fet acomiadat per la vintena de professionals que han treballat en aquest dispositiu d'emergència, que ha funcionat durant 53 dies. Des del 25 de març, quan es va decidir tancar el tanatori al públic i muntar-hi el gran dipòsit de fèretres, l'espai ha acollit més de 3.200 víctimes de la pandèmia.

Des de Mémora remarquen que la instal·lació ha tingut un "paper molt rellevant" en la descongestió dels sistemes sanitari, sociosanitari i residencial de Barcelona perquè ha permès alliberar llits i ha ajudat, també, a "mitigar" la propagació de nous focus de contagi en residències i domicilis particulars.

La instal·lació va comportar una inversió de més de mig milió d'euros i es va acordar com a mesura d'anticipació a l'alta demanda que ja es veia als cementiris. Amb 5.000 metres quadrats de superfície, tenia capacitat per fins a 2.000 cossos, però en el moment de màxima afluència n'ha acollit uns 700. "Ens avancem a la crisi que pugui venir perquè tenim l'experiència de Madrid", explicava Fernando Sánchez Tulla, director de comunicació i relacions institucionals de Mémora, quan es va posar en marxa.

El dispositiu quedarà ara a disposició del sector funerari de la ciutat per si en algun moment torna a ser necessari activar-lo. El Tanatori de Collserola recuperarà a partir de demà la seva activitat habitual.