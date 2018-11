Tanquen l'atenció al públic a la comissaria dels Mossos de Montcada per un possible cas de sarna

Un possible cas de sarna ha obligat a tancar aquest dimecres l'espai d'atenció al públic de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Montcada i Reixac. La policia catalana ha explicat que el tancament de la sala s'ha fet de manera preventiva per salubritat després que un menor, a qui haurien detectat sarna, hi hagi passat la nit. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat a la comissaria, on s'ha atès el jove abans de traslladar-lo a un centre mèdic. Els serveis de neteja han desinfectat la zona i els Mossos han apuntat aquesta tarda que la situació està en vies de resoldre's. Els ciutadans que volien ser atesos a la comissaria de Montcada han sigut derivats a la de Ripollet, mentre que la resta de la comissaria funciona amb normalitat.

El SEM ha rebut l'alerta aquest migdia pel possible cas de sarna. Dos professionals mèdics –que portaven una granota blanca per evitar el contagi– han atès el menor a l'interior de l'oficina d'atenció ciutadana, on el noi estava descansant. Els dos membres del SEM han acompanyat el jove a l'ambulància i se l'han endut a l'Hospital de la Vall d'Hebron.