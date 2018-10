Tarragona busca com fer viables les instal·lacions dels Jocs

L’Ajuntament de Tarragona, governat pel PSC i el PP, no sap què fer-ne encara del llegat dels Jocs Mediterranis. Té clar, això sí, que mantenir l’Anella Mediterrània costarà prop d’un milió d’euros (967.000 euros, concretament). Així es va fer constar ahir en un ple monogràfic sobre Tarragona 2018, per aclarir el balanç econòmic i quin efecte ha tingut a la ciutat l’esdeveniment esportiu que es va acabar l’1 de juliol.

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili sobre els Jocs, presentat per sorpresa a la sessió plenària, xifra en 140 milions d’euros l’impacte econòmic al territori, 107 dels quals centrats en la ciutat de Tarragona, la creació de 970 llocs de treball i més de 10.000 notícies sobre Tarragona 2018, 864 de les quals van ser informacions negatives arran del rosari d’incidents que van patir els Jocs.

Són xifres positives però ben lluny de les previsions inicials de generar 1.000 milions d’impacte i 11.000 llocs de treball, va valorar ahir el portaveu del PDECat, Dídac Nadal.

L’Anella Mediterrània és la joia del llegat, amb 28 hectàrees de superfície, un llac artificial, 3.500 arbres i les grans instal·lacions esportives del Pavelló Catalunya, la pista d’atletisme, la piscina olímpica i el velòdrom, però llangueix esperant que es tanquin els grans serrells pendents i s’elabori un pla de gestió de tot el conjunt.

La piscina olímpica ja està tancada al públic perquè no és coberta, el pavelló encara té pendent una fase per dotar-lo amb 5.000 places de capacitat i el velòdrom -maquillat a corre-cuita per la proximitat dels Jocs- encara està contaminat per fibrociment, no té arranjada la pista de ciclisme ni ha instal·lat un carril de patinatge.

Molt pitjor està el camp de rugbi, totalment impracticable perquè es va fer amb sorra i gespa de jardí. Amb tot, el regidor comissionat dels Jocs, Javier Villamayor (PSC), va assegurar ahir que s’està treballant en aquest desajust i que està en procés de solució.

Un pla de gestió per fer

Pel que fa al pla de gestió, Villamayor va exposar que seria totalment municipal. Ara bé, cal decidir si anirà a càrrec de l’Empresa Municipal de Promoció Econòmica per captar usuaris i fer viables les instal·lacions o bé del Patronat d’Esports, que és l’opció preferida per l’oposició en bloc. En aquest sentit, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va instar tota l’oposició a “fer plegats un treball honest i transparent” per definir el model de gestió i treure el màxim profit del llegat mitjançant una comissió.

Tots els grups de l’oposició -Ciutadans, ERC, el PDECat, Units per Avançar i la CUP- van accedir a sumar-s’hi, tot i les crítiques. La portaveu de la CUP, Laia Estrada, va criticar: “Ara ens hem d’inventar fórmules per generar una demanda; primer construeixen i després ens pregunten què n’hem de fer”.

Villamayor va defensar que l’anella guanyarà usuaris amb la ciutat esportiva per a entrenaments i amb el futbol base que projecta el Club Gimnàstic de Tarragona, i va confirmar el projecte de crear un centre de tecnificació per a esportistes discapacitats.

Va admetre que era una idea que va proposar el grup republicà de Granollers: “Perquè és molt bona i ens pot servir”. Finalment, va anunciar una actuació “immediata” per crear llocs de restauració i lloguer de barques i bicicletes, i va assegurar que l’Ajuntament rebia moltes peticions de federacions esportives per utilitzar les instal·lacions.

El Pavelló Catalunya és un altre gran cavall de batalla. L’Ajuntament no l’ha rebut encara i vol que la Generalitat, que ja hi ha invertit 18,5 milions d’euros, acabi una cinquena fase que va quedar pendent. Ballesteros va anunciar una reunió el dia 25 amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, per tractar tots aquests aspectes i les fórmules de gestió.