Tarragona es connecta amb el mar amb una nova passarel·la sobre les vies

La Rambla Nova de Tarragona, principal artèria de la ciutat, està des d'aquest dijous connectada amb la platja del Miracle i el port de la ciutat gràcies a una passarel·la per a vianants que supera la barrera arquitectònica de les vies del tren. La inauguració coincideix amb el tret de sortida dels Jocs del Mediterrani, que la ciutat acull a partir de divendres.

La infraestructura l'han inaugurat els seus dos principals impulsors: l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, i Josep Andreu, president del Port, entitat que ha finançat els 1,7 milions d'euros que ha costat la seva construcció. La passarel·la té uns 300 metres de llargada i una alçada inicial de 17 metres sobre les vies. Connecta el Balcó del Mediterrani, al final de la Rambla Nova, amb la platja del Miracle, on el Port hi construirà un passeig marítim en una segona fase que ja ha començat tot i que els treballs encara estan en una fase inicial.

"Tarragona ha fet un pas més per ser la ciutat que volem", ha dit Andreu, emocionat, en fer "el lliurament" de la passarel·la a la ciutat. "Fem realitat un somni que han tingut moltes generacions, que des del Balcó puguem arribar a tocar el mar", ha afirmat Ballesteros, que creu que aquesta passarel·la suposarà un "abans i un després" a la ciutat. També hi eren la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que s’han emplaçat a obrir el diàleg sobre altres temes pendents del territori, com el corredor mediterrani o la carretera N-340.