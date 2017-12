La Taula del Tercer Sector fa una cinquantena de propostes per millorar les polítiques socials

La Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya ha fet una cinquantena de propostes als partits polítics per demanar una millora de les polítiques socials. Aprofitant les eleccions del 21-D, la Taula ha publicat un document -que s'ha enviat als caps de llista de tots els partits- per reclamar, entre altres punts, que cada any se celebri un ple monogràfic al Parlament dedicat a la pobresa i a l'exclusió social. També ha sol·licitat que s'impulsi una banca pública catalana i es promogui que els bancs incrementin la seva aportació a programes socials.

Una altra de les propostes de la Taula del Tercer Sector, formada per 35 federacions que representen més de 3.000 entitats, és que es complementi la renda garantida de ciutadania (RGC) amb les rendes de treball a temps parcial i s'actualitzi l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) "tenint en compte el creixement del cost de la vida experimentat des del 2010". Ha demanat que es destinin tots els nous ingressos que procedeixin de noves figures impositives a augmentar i reforçar les polítiques socials.

La Taula d'entitats ha reclamat que se segueixi avançant en la construcció d'un model d'integració social i sanitària. Així mateix, ha exigit que es garanteixi l'existència de places suficients als centres residencials, de dia i ocupacionals per a les persones amb discapacitat, malaltes mentals i addiccions. En l'àmbit de l'habitatge, la Taula del Tercer Sector ha sol·licitat que se segueixi ampliant el parc públic d'immobles de lloguer social. A més, ha afegit que es reforci el suport a la rehabilitació de les llars i al lloguer.

Entre la cinquantena de propostes, la Taula d'entitats ha demanat que s'aprofitin les eines que ja disposen les administracions per garantir un major retorn social a l'impacte del turisme. També ha reclamat que s'augmentin els recursos destinats a la infància, fins a arribar a la mitjana de la Unió Europea (del 2,4% del PIB). Per últim, la Taula del Tercer Sector ha exigit la recuperació de l'autogovern de Catalunya i que acabi la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat, a part de sol·licitar la fi de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.