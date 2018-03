La Taula del Tercer Sector proposa a Torrent un ple monogràfic anual sobre pobresa al Parlament

Que se celebri un ple monogràfic anual al Parlament sobre la pobresa a Catalunya: aquesta ha sigut la principal petició que la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social ha traslladat aquest divendres al president del Parlament, Roger Torrent. Una delegació de la junta directiva de la Taula, encapçalada per la presidenta, Francina Alsina, s’ha reunit aquest divendres amb Torrent per plantejar-li diversos temes en relació amb la situació política actual i amb l’impuls i el reconeixement de les polítiques socials.

L'últim ple monogràfic sobre pobresa va tenir lloc el 2016, quan es van acordar, entre altres coses, més beques menjador, transport més barat per als aturats i tornar a la RMI del 2010. Sis mesos després d'aquella cita, només el 30% de les mesures socials s'estaven aplicant en la seva totalitat.

A la sortida de la reunió amb el president del Parlament, Alsina ha subratllat en declaracions als mitjans que necessiten "posar fil a l’agulla amb una nova legislatura per defensar els drets socials dels milers de persones en situació vulnerable del nostre país". "Cal consolidar la implementació de la renda garantida de ciutadania; garantir l’existència de places suficients en centres residencials, centres de dia i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat, malaltia mental o addiccions, i desenvolupar una nova llei que abordi la regulació del mercat de lloguer, per citar-ne alguns exemples”, ha repassat la presidenta del Tercer Sector.

Aixecar l'aplicació del 155 per evitar nous retards en els pagaments

Alsina també ha reivindicat la necessitat d'investir un nou president, constituir govern i aixecar tant l’aplicació del 155 com la intervenció econòmica de la Generalitat per tal de recuperar l’autogovern, impulsar l’acció executiva i legislativa i evitar nous retards en el pagament de subvencions i convenis. Així mateix, ha demanat recuperar iniciatives legislatives que han decaigut amb la finalització precipitada de la legislatura, com ara el projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública i el projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, entre d'altres.

A part de tot això, la presidenta de la Taula ha mostrat el compromís del Tercer Sector "en contra de la judicialització de la política, per l’alliberament dels presos i en favor de les solucions polítiques". Així mateix, ha traslladat la seva voluntat de seguir treballant en "l’enfortiment de la cohesió social a Catalunya" i, concretament, en la defensa del "model d’escola inclusiu".