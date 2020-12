Tensió al Raval per la reiteració de talls de llum

Farts dels repetits talls de llum que pateixen des de fa setmanes, els veïns de carrers del barri del Raval com Sant Antoni Abat, Cendra i Salvadors fa dies que criden l'atenció d'Endesa per reclamar solucions immediates. Dilluns a la nit, després d'un tall de subministrament que havia començat a les sis de la tarda, van fer repicar cassoles als balcons i hi va haver, també, llançaments d'objectes. El problema que origina aquests talls està detectat, segons Endesa, des del 17 de novembre, que és quan van començar a rebre trucades d'usuaris enfadats i van desplaçar els primers tècnics.

El que es va detectar, asseguren, és que un clavegueró (la peça que connecta cada finca amb el clavegueram) estava inundat d'aigües fecals i, per això, van avisar l'Ajuntament i van començar a donar servei a aquesta zona per una altra línia. El problema és que aquesta segona línia pateix sobrecàrregues que fan que aquests veïns es quedin sense subministrament de forma repetida.

L'Ajuntament, davant la problemàtica de subministrament, ha anunciat que ha assumit "subsidiàriament" la reparació del clavegueró, que està afectant un cable de baixa tensió. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha apuntat que els treballs els hauria d'assumir la propietat de la finca, però que com que afecta molts veïns el consistori ha optat per avançar-los i la previsió és que comencin avui mateix.

Fa dies que hi ha talls de llum als carrers Sant Antoni Abat, Salvadors i Cendra, #Raval, provocats per una avaria en un cable de Baixa Tensió de la zona.



És d'una fuïta d'aigües fecals d'una finca que impacta en la instal·lació del subministrament elèctric d'Endesa.

Endesa està fent feines de millora del servei a la zona que, de moment, no tenen relació amb aquesta incidència. Fonts de la companyia asseguren que esperen a tenir reparada la inundació per poder restablir el servei amb normalitat al Raval.