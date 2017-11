El PSC força la revisió del pla hoteler, el projecte estrella de Colau

Segellat el divorci, toca decidir qui es queda què i, sobretot, qui és culpable de què. A l'Ajuntament de Barcelona, de moment, el PSC continua ocupant els mateixos llocs a la sala de plens que abans de la ruptura amb Barcelona en Comú com si res no hagués passat. Però han passat coses. I moltes. L'expulsió dels socialistes del govern de la ciutat han tingut efectes immediats en el debat polític de la sessió d'aquest divendres, que ha començat amb la presentació del nou organigrama municipal -el tercer del mandat- i del qual l'equip de Colau s'ha vist obligat a retirar tres punts importants de l'ordre del dia per falta de suports. Si el PDECat, ERC i la CUP han aprofitat les seves intervencions per celebrar la ruptura -una qüestió "d'ètica", segons la CUP-, el cap de files del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, no ha estalviat retrets cap als seus exsocis i, fins i tot, cap part de la feina que van fer conjuntament, com el pla que regula l'obertura d'hotels, que ha assegurat que ells haguessin fet diferent si haguessin governat en solitari -tot i que hi van votar a favor- i que, de fet, el ple ha aprovat revisar.Res no tornarà a ser com abans.

El seu grup ha proposat crear una comissió per modificar alguns dels projectes estrella de l'equip de Colau. Com, precisament, el pla d'allotjaments turístics (PEUAT) o la polèmica ordenança de terrasses, que el PSC tenia assignada la missió de revisar. Per això, alguns grups han entès la proposta com una "esmena a la totalitat" de la pròpia feina dels socialistes govern, però hi han votat a favor tots menys la CUP. BComú, que s'ha abstingut, ha contraatacat assegurant que si es vol donar estabilitat econòmica, que és el que demanava Collboni -ha demanat prendre mesures per adaptar-se a una presumible caiguda del turisme-, és fonamental que l'Ajuntament pugui aprovar el pressupost del 2018. Aquest és el principal repte que té el govern a curt termini, però en aquesta recta final del debat també s'han de discutir grans projectes com l'enllaç del tramvia o la funerària pública, que avui ha caigut de l'ordre del dia per falta de suports. L'horitzó electoral dificulta ja la trobada d'aliats per a les grans propostes.

Collboni ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, d'haver "sotmès Barcelona als interessos del procés independentista" i li ha recordat que el pacte de govern firmat havia de blindar la ciutat del context polític català. Segons qui va ser fins fa pocs dies segon tinent d'alcalde, la decisió de trencar referma la sensació que l'alcaldessa governa de "forma erràtica".

La primera escena de tensió del ple ha arribat quan el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, feia un balanç positiu de la feina feta de la mà del PSC i assegurava que el mateix Collboni ha defensat sentir-se orgullós dels objectius assolits, però, assegut al seu lloc, el cap de files del PSC negava amb el dit tot el que anava repassant Pisarello. Les relacions han canviat i ara els socialistes ja no estan disposats a callar pel bé de l'estabilitat. Segons Collboni, la proposta de crear la comissió és només una resposta a l'actual context polític i econòmic, després de cops com la pèrdua de l'Agència Europa del Medicament, i busca "unir esforços" en benefici de la ciutat.

En nom del PDECat, Jaume Ciurana, tot i celebrar la ruptura retreia a BComú que en el nou organigrama hi apareixen 12 comissionats i que, per tant, l'equip de Colau ja governa amb més comissionats que regidors -són deu regidors i l'alcaldessa-. Ciurana ha donat per acabat el mandat amb aquest nou canvi, una acusació que també ha fet Ciutadans. El PP, al seu torn, ha recordat que el govern actual és el més minoritari dels que hi ha hagut a la ciutat i ha assegurat que "mai tant pocs han governat de forma tan autoritària".

ERC, en canvi, ha tret pit de la ruptura i ha celebrat que els comuns "hagin vist la llum" i hagin expulsat els socialistes com els republicans els havien demanat per totes les vies. La CUP, en una línia similar, ha felicitat el 54% de les bases de BComú que van votar a favor de trencar el pacte.

Sense funerària pública

El ple d'avui havia de permetre posar a prova el nou escenari de geometria variable que defensa el govern. D'entrada, Colau ha aprovat amb el suport de tots els grups menys el PP les ordenances de Cementiris i Serveis Funeraris, però ha hagut de fer caure de l'ordre del dia tres punts per manca de suport. No s'ha discutit la creació d'una funerària pública -tot i que el PDECat, en un clar canvi de formes, s'ha manifestat disposat a continuar-ne parlant- i la venda del 15% que el consistori té a Serveis Funeraris perquè el govern no ha trobat aliats. El regidor de Presidència, Eloi Badia, però, s'ha mostrat optimista perquè la funerària pugui tirar endavant després del 21-D. Tampoc es tirarà endavant el relleu al capdavant de l'empresa municipal Barcelona:Serveis Municipals. Avui s'havia de designar el regidor Eloi Badia com a membre del consell d'administració en el lloc que ocupava Jaume Collboni i això haurà de fer-se en una altra sessió.