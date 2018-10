El tercer sector va fer 94.500 contractacions l'any passat

El tercer sector va contractar 94.500 persones l'any passat, una dada que significa que en va augmentar l'ocupació per quart any consecutiu i que s'acosta cada vegada més a les xifres anteriors a la crisi econòmica. Aquest "increment lleuger però sostingut en el temps" de contractacions s'ha presentat aquest dilluns en la quarta edició de l'Anuari de l'Ocupació de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social. Tot i que ho ha qualificat de "bona notícia", la directora de la Confederació, Laia Grabulosa, ha denunciat que "hi ha menys recursos o estan congelats" per oferir més serveis, malgrat que la demanda de necessitats socials no ha deixat de créixer. Segons les estadístiques de l'anuari, l'any 2014 es van contractar 86.000 persones; el 2015, 90.000; el 2016, 92.000, i el 2017, 94.500. En definitiva, el 2017 l'ocupació ha crescut un 2,6% respecte a l'any anterior, amb la contractació d'unes 2.500 persones.

El 94% de les organitzacions del tercer sector han contractat menys de 250 persones i set de cada deu tenen menys de 50 treballadors, una realitat molt semblant a la del conjunt del teixit empresarial català, d'acord amb l'informe. D'aquests assalariats, el 74% són dones d'entre 36 i 45 anys. L'informe constata que, en xifres global, la bretxa salarial entre dones i homes se situa al voltant del 3%, molt per sota del gairebé 30% del mercat laboral català. Amb tot, la diferència es dispara al 20% quan es tracta de càrrecs de direcció i gerència. D'altra banda, i sense tenir en compte els centres especials de treball, un 9,2% dels contractes es van fer a persones amb discapacitat.

L'informe també revela que en el tercer sector hi predomina la contractació a temps parcial: un 56% de les jornades són de menys de 40 hores setmanals. La Confederació atribueix en part aquesta tendència a les necessitats específiques dels serveis d'atenció a les persones. I, encara que l'ocupació del sector es caracteritza per una elevada rotació i pels processos de subrogació vinculats a la contractació pública, p er primer any s'identifica una lleugera tendència a l'increment de la contractació fixa en el tercer sector. En els últims tres anys, però, e l 50% de les persones contractades porten menys de tres anys a la mateixa organització.

Fugir de la contractació pública

L'anuari constata que només una de cada quatre entitats del tercer sector percep la recuperació econòmica. "S'està arribant a un sostre i necessitem un punt d'inflexió en el finançament per millorar la qualitat de l'ocupació i del servei", ha advertit Grabulosa. Unes paraules compartides pel president de l'organització, Joan Segarra, que ha insistit que el tercer sector s'ha de reconèixer com "l'aliat".

En aquesta línia, el sector ha reclamat canviar el model de finançament i que la gestió de serveis públics d'atenció a les persones es faci fora de la llei de contractes. En altres paraules, el president de l'organització ha demanat l'aplicació de la fórmula d'acció concertada en la gestió; és a dir, que no sigui necessari celebrar contractes públics per poder prestar els serveis. A partir de les possibilitats que ofereixen les directives europees i la llei estatal de contractes del sector públic, la Confederació proposa que sigui l'administració qui fixi el preu del servei i, mitjançant un sistema d'acreditació, esculli entre les entitats homologades a partir del projecte tècnic i les propostes corresponents. "Ni les subvencions ni el marc de la contractació pública són models adequats per a la provisió de serveis públics d'atenció a les persones", subratlla l'informe.

Segarra ha destacat que a les Illes Balears, al País Valencià i a l'Aragó ja s'està aplicant un model d'acció concertada. El president de la Confederació ha destacat sobretot el de València, on s'ha estès "la idea de l'equiparació de les condicions dels professionals als de la funció pública".