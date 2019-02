Tercer dia d'aturades al metro coincidint amb el Mobile

Tercer dia d'aturades al metro coincidint amb la celebració, a Barcelona, del Mobile World Congress. Continua la convocatòria d'aturades al suburbà que els sindicats tenen previst allargar fins demà per protestar contra la manera com Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està gestionant la crisi de l'amiant. Demanen més transparència i augmentar els controls. El metro circula, com ja va passar ahir, amb uns serveis mínims del 65% en els aturades que es fan de set a nou del matí i de quatre a sis de la tarda, i del 45% en l'aturada que es fa de les 22.50 h a les 0.50 h.

El departament de Treball ja va decidir ahir incrementar en un 15% els serveis mínims que va decretar inicialment. Ho va fer a causa del risc de contaminació atmosfèrica per l'augment del trànsit de vehicles a la ciutat derivat de les aturades. I la decisió no va ser ben rebuda pels sindicats, que posen en dubte aquest diagnòstic. El comitè, a més, va denunciar tenir constància de dos casos més -quatre, en total- de personal de l'àrea d'atenció al ciutadà que patiria afectacions pleurals per exposició a l'amiant. TMB, però, restringeix les afectacions a treballadors de l'àrea de manteniment i defensa que no són greus.

La vaga torna al metro coincidint amb el Mobile

Amb els serveis mínims del 65%, els trens circulen al matí amb una freqüència de pas d'entre quatre i sis minuts a les línies convencionals. La que té més oferta és la L5, que és la que va quedar més saturada dilluns, quan circulaven un 50% dels trens, i va ser necessari regular l'accés d'usuaris a estacions com Sagrera o Sagrada Família.

El comitè xifra, aquests dies, el seguiment que està tenint la convocatòria en un 90% i en els àmbits més afectats per l'exposició a l'amiant s'eleva fins al 95%.