Tercer temporal de pluja en deu dies

Per tercer cop en poc més d’una setmana un temporal mediterrani pot provocar aquest dijous pluja forta i alguns problemes greus. Una nova bossa d’aire fred en altura s’ha instal·lat al sud de la Península, i aquest factor sumat al vent de mar cap a terra provocarà un nou escenari d’aiguats. Els mapes del temps coincideixen en el fet que les Terres de l’Ebre, i especialment àmbits com el Maestrat i els Ports, poden rebre la pluja més forta, especialment entre la tarda i la nit.

Al seu mapa d’avisos, l’Aemet ha posat el color vermell al nord del País Valencià, al mateix temps que alerta de pluja que podria superar els 180 l/m 2 en menys de 12 hores en indrets dels Ports i el Maestrat. A Mallorca i a les Pitiüses les precipitacions també tornen a suposar un risc important segons l’Aemet, que considera possible que s’hi puguin produir xàfecs de fins a 100 l/m2 en poques hores. El Meteocat, per la seva banda, considera alt el perill per acumulació de pluja al Montsià i el Baix Ebre, i també té actius avisos a la resta de comarques de Tarragona. També la previsió de vent fort i la mala mar han obligat a activar avisos.

A la majoria de comarques de Catalunya, amb tot, aquest episodi no tornarà a deixar pluja abundant, només a les comarques de Girona alguns models de previsió preveuen la possibilitat que hi plogui també amb ganes, amb precipitacions que poden superar els 50 l/m 2, sobretot a l’Empordà, la Garrotxa i el nord del Ripollès. Al nord, la pluja forta serà menys probable que a les Terres de l’Ebre. En general, dijous i divendres seran dies de temps insegur a Catalunya, amb molts núvols i amb alguns ruixats molt irregulars i més aviat poc abundants. El cap de setmana el temps s’anirà calmant progressivament. Dissabte hi haurà moltes estones de sol, però a la tarda encara descarregaran xàfecs sobtats al Pirineu i en altres comarques interiors de Catalunya. Diumenge el risc de ruixats serà molt més baix i el sol predominarà.

Onades de tres metres

Dijous i divendres el vent bufarà amb cops de més de 60 o 70 km/h en molts llocs de la costa, i al nord del País Valencià les ratxes podrien arribar als 100 km/h. Això provocarà un temporal marítim important, sobretot al sud de Catalunya, on les onades podran superar els tres metres d’altura. Passat aquest temporal no hi ha indicis de més pluja important. El canvi de temps no provocarà un gran canvi de temperatura. Avui i demà el vent farà que la sensació de fred augmenti clarament, però dissabte i diumenge, quan ja no bufi, els migdies tornaran a ser càlids per a l’època amb temperatures clarament per sobre dels 20º en general.

Aquest temporal serà el tercer en menys de deu dies, després de la forta pluja que dimarts passat va provocar els aiguats a Mallorca, i del temporal de diumenge que va tenir també conseqüències fatals al voltant de Carcassona. Els embassaments de les conques internes de Catalunya estan al seu nivell més alt en un mes d’octubre des de l’any 2000, segons dades de l’ACA.