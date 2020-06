La noia de Terrassa que es va cremar la cara als Estats Units podrà recuperar la visió

"No sabem quin percentatge de visió guanyarà, però sí que hi tornarà a veure". Aquest és el missatge d'optimisme que ha llançat Anna Góngora, la mare de la noia de Terrassa que es va cremar la cara a Seattle (EUA) amb sosa càustica mentre elaborava cosmètica natural. La jove, de 24 anys, que es diu Marta, va patir cremades de gravetat a la boca, al nas i als ulls i la seva família va engegar una campanya de recollida d'ajudes tenint en compte que als Estats Units la sanitat és privada i ella no disposa d'assegurança. Góngora ha informat ara les persones que han participat en la campanya que les coses pinten bé i que han assignat un nou equip mèdic més especialitzat a la seva filla que, per primera vegada, els ha assegurat que recuperarà la visió. "Això ha sigut una injecció d'energia per a la Marta i per a tots els que l'estimem i desitgem el millor per a ella", assegura.

Una catalana de 24 anys demana ajuda per recuperar la vista

"Ens hem adonat que hi ha molta gent bona que sense conèixer la Marta s'ha implicat i molt en la causa", agraeix Góngora en el seu escrit. La campanya de recollida d'ajudes, de fet, s'ha de tancar avui i en el marcador hi apareixen ara donacions per valor de 246.539 euros. En la crida inicial, la família calculava que tots els tractaments podien ascendir a 75.000 euros, però era, asseguren, una xifra per ser cautelosos.

La mateixa Marta celebrava en el seu compte d'Instagram haver sentit "per primera vegada de la boca d'un metge que sí que és possible" que li puguin retornar la visió i afegia que l'evolució de la resta de ferides és positiva.

"Són cremades molt greus. Uns metges diuen que potser podré recuperar una mica de visió, i d'altres que soc molt jove i que hi ha molta tecnologia", relatava la mateixa Marta en un vídeo que es va fer viral i en el qual posava alguns exemples del cost dels tractaments mèdics a Nord-amèrica: "Un viatge en ambulància pot costar entre 1.500 i 2.000 dòlars, una nit a l'UCI uns 4.000 dòlars". "I per la meva situació d'immigració no tenia assegurança mèdica", afegia. En menys de 24 hores va aconseguir més de 50.000 euros en donacions.