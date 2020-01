Territori assegura que les reparacions dels danys del temporal costaran un mínim de 20 milions

El temporal Gloria ja ha passat de llarg però deixa un balanç material desolador de destrosses a platges i ports, carreteres esfondrades, camps de cultiu inundats i vies de tren inoperatives. Aquest divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha quantificat en uns 20 milions d'euros el pressupost per fer front als desperfectes. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller ha detallat, per exemple, que les actuacions als ports requeriran uns 6 milions i les que s'han de fer a les platges uns 15. Pel que fa al sistema ferroviari, ha explicat que també caldran 5 milions per solucionar l'ensorrament dels ponts a la línia que uneix Blanes i Malgrat.

Calvet ha explicat que s'hauran de fer servir els fons de contingència per pagar aquestes reparacions, però ha reconegut que si aquests fons s'esgoten, "algunes actuacions ordinàries dels departaments s'hauran de reprogramar per a més endavant". Ha afegit que la cua d'obres que hi ha actualment "s'allargarà una mica més" per destinar els recursos "a l'emergència".

651x366 Carretera C-31 de Verges cap a Torroella de Montgrí / David Borrat Carretera C-31 de Verges cap a Torroella de Montgrí / David Borrat

Actuacions al Delta

Calvet ha reconegut que una de les zones més afectades ha sigut el delta de l'Ebre, on caldran fer "moltes actuacions" no només per solucionar els desperfectes, sinó també per prendre mesures que permetin que no es repeteixi una situació com la d'aquests dies. Entre d'altres, ha apuntat que cal solucionar el canal perimetral, establir un sistema de bombeig o fins i tot estudiar mesures com un sistema inflable que pugui protegir el Delta davant de l'embat de la mar. Paral·lelament, ha explicat que cal entomar mesures estructurals com solucionar el fet que els sediments no arriben al Delta.

En xifres, Calvet ha explicat que només la defensa del canal perimetral requerirà entre 5 i 6 milions d'euros, crear un sistema de bombes en algunes zones, entre 1,5 i 2 milions, i reparar-ne l'actual un milió més per al bombament. El conseller ha remarcat, però, que aquestes actuacions no les ha de finançar exclusivament la Generalitat sinó també l'Estat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

Pèrdues de 12M

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat en més de 12 milions d'euros els danys causats a la ciutat per la borrasca i ha anunciat que l'ajuntament sol·licitarà que el litoral de la capital catalana sigui declarat zona catastròfica. Colau ha explicat que les platges barcelonines s'han reduït una mitjana d'un 30% i ha urgit l'Estat a què intervingui "com més aviat millor" per aportar sorra. L'alcaldessa ha remarcat que la valoració econòmica definitiva dels danys serà superior, ja que encara falta conèixer l'afectació en els comerços de la zona.

Malgrat el temporal ha causat estralls en tota la ciutat, la zona litoral ha estat la més afectada. "Treballarem perquè les platges puguin obrir però no sabem quanta sorra hi haurà. De forma natural es recuperarà una mica però necessitem que l'Estat intervingui com més aviat millor", ha dit. La més platja més afectada ha estat la de la Mar Bella, que s'ha vist reduïda un 44% i en algunes zones ha desaparegut completament. La zona del Port Fòrum també ha patit afectacions greus, que el consistori ha valorat inicialment en uns 5 milions d'euros.

Gestió Sau-Susqueda

Calvet ha defensat la gestió que es va fer dels embassaments de Sau i Susqueda durant el temporal i ha reconegut que els va sorprendre la intensitat de les pluges. "La meteorologia ens ha superat però l'hem sabut gestionar", ha dit. En aquest sentit, Calvet ha explicat que el sistema Sau-Susqueda té uns 400 hectòmetres cúbics i estava a dos terços, per la qual cosa hi havia un terç de reserva amb la qual "s'havia de tenir prou" per absorbir l'episodi de pluges que finalment no va ser suficient. Tot i això, ha defensat la gestió posterior al centre de coordinació i a través de Protecció Civil, a través de les ordes de confinament.