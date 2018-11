Testimonis del descarrilament: "Ens hem adonat que trepitjàvem alguna cosa"

"Ens hem adonat que trepitjàvem alguna cosa i ens l'emportàvem i de cop s'ha fet tot fosc i no podíem sortir". Així explica la manresana Rosa González el moment en què el tren de la línia Manresa - Sant Vicenç de Calders ha descarrilat a Vacarisses (Vallès Occidental) en declaracions recollides per l'ACN. L'accident ha acabat amb una persona morta, cinc ferits de poca gravetat i 44 de lleus.La passatgera, que ha sortit il·lesa del sinistre, ja ha arribat a Manresa conjuntament amb una quinzena de viatgers més que no han resultat ferits. A l'estació de tren de la capital del Bages ha rebut suport psicològic. "Avui no anem a treballar, això s'ha de pair", ha dit.

Un altre passatger ha relatat que han sigut els mateixos viatgers els que han obert les portes del tren per sortir-ne després de l'accident. En declaracions a TV3, Jordi Canuda ha explicat que ell viatjava a l'últim vagó del tren, l'únic que s'ha mantingut totalment dret després de l'accident, ha apuntat.Canuda ha dit que després del descarrilament ha passat "bastanta estona" fins que han arribat els serveis d'emergència i els passatgers han tingut coneixement dels motius de l'accident a través de les xarxes socials.

"Ha frenat de cop i ha trontollat molt", ha relatat Adrià Bajona, una altre dels passatgers. Així ho ha explicat davant els mitjans després de rebre l'alta mèdica a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, on ha ingressat per contusions a l'esquena. Bajona, que anava en el cinquè vagó, ha dit que les assistències han arribat "ràpid", en poc menys de 15 minuts, i els han ajudat a sortir del tren i arribar fins a la carretera.

El viatger ha indicat que el terreny "estava una mica complicat, amb fang i roques", i el comboi es trobava a poc més d'un quilòmetre de l'estació de Vacarisses. Bajona ha estat una de la vintena de persones que han estat traslladades a aquest centre sanitari, la majoria a causa de contusions i patologies de caràcter lleu, segons ha assenyalat l'hospital.