Tests com a antídot al desconeixement

La calor i la humitat perjudiquen la propagació dels coronavirus. ¿També en el cas del covid-19? La inferioritat de casos en regions com Andalusia i les Canàries semblaria validar la teoria però, ¿per què la malaltia té el triple de contagis per cada 100.000 habitants a Espanya que a Dinamarca? Un estudi de la Universitat de Harvard també investiga si hi ha relació entre la propagació del covid-19 a les grans ciutats i els alts nivells de contaminació, sense resultats encara concloents. I la densitat de la població ¿és un factor determinant per al creixement dels contagis? Els exemples de Catalunya i Madrid semblen apuntar-ho, però què passa aleshores a les Castelles, amb un nombre de contagis per cada 100.000 habitants superior als catalans tot i tenir 10 vegades menys habitants per quilòmetre quadrat -30 si ens fixem només en la província de Barcelona-? Els experts coincideixen que, davant l’enorme desconeixement de la malaltia, la millor manera de combatre-la passa per ampliar les distàncies socials i fer més tests.

Els PCR són els que detecten la presència de material genètic del virus en l’organisme. Espanya està lluny dels països que n’han fet més, tot i ser líder en nombre de contagis. Dins l’Estat, Andalusia és el territori que n’ha fet menys, i la Rioja el que més, segons dades del 23 d’abril, les últimes que el ministeri de Sanitat ha fet públiques. Ara bé, tenint en compte que els criteris per fer els tests no han variat gaire entre autonomies -persones amb símptomes evidents-, els números es poden explicar en funció de la diferent incidència que ha tingut la malaltia en cada territori. Amb 144 contagis per cada 100.000 habitants, només les Canàries i Múrcia tenen millors números que Andalusia. En canvi, amb 1.242 casos, no hi ha ningú per sobre de la Rioja.

Grans diferències

“Se’n van fer molts al principi”, explica el director general de Salut Pública del govern amb seu a Logronyo, Enrique Ramalle, que subratlla que van haver d’actuar abans que ho fessin els altres governs autonòmics. El focus d’Haro, amb origen en un funeral a Vitòria, es va començar a documentar el 2 de març i el 10 ja tancaven les escoles, tres dies abans que es fes de manera generalitzada a l’Estat. A més dels que van fer al principi, de tests se n’han continuat fent, ara no només a persones amb febre, tos i dificultat respiratòria sinó també a persones amb diarrea i mal de coll. “La situació s’ha anat estabilitzant i ara creiem que el ritme de desconfinament pot ser el mateix que el de la resta”, afegeix. Tot i això, el nombre de nous contagis en els últims set dies continua sent dels més alts d’Espanya.

Tot i ser la comunitat autònoma més poblada, Andalusia ha estat de les que ha esquivat més el covid-19. El motiu fonamental no costa d’entendre: quan es va decretar l’estat d’alarma hi havia pocs casos actius. Les UCI no han estat mai a prop del col·lapse i el nombre de casos nous en l’última setmana és dels més baixos de l’Estat. Ara la Junta prepara un desconfinament asimètric en què Sevilla o Màlaga probablement aniran al darrere de províncies amb menys casos (i menys densitat de població) com Huelva i Almeria. “S’han fet massa pocs tests”, lamenta, però, José María Domínguez, membre del Consell de Col·legis de Metges d’Andalusia.

Contagis en zones despoblades

Castella la Manxa -i en segon terme Castella i Lleó- han estat el paradigma de zona poc poblada i amb poca densitat de població en què el covid-19 ha penetrat de manera contundent. I, tot i això, el nombre de tests per habitant ha estat per sota de la mitjana estatal. “Amb els tests hem fallat des del principi. Abans només se’n feien a les persones que acabàvem ingressant”, reconeix Carlos Molina, president del Col·legi de Metges de Conca. Castella la Manxa és la tercera comunitat amb més morts per covid-19 i Molina ho atribueix, entre altres coses, a la proximitat amb Madrid i a la presència d’un alt percentatge de gent gran i de residències.

Però si hi ha una regió envellida a l’Estat és Galícia, on el 25% de la població té més de 65 anys. Les dades pel que fa als tests no són comparables amb les de les altres autonomies, però sí la incidència pel que fa a contagis i mortalitat, totes dues per sota de la mitjana estatal. “La dispersió ens ha jugat a favor. I també el fet que a les grans ciutats com la Corunya o Vigo no tinguem metro, ni estadis, ni auditoris gaire grans”, opina el president del Consell de Col·legis de Metges gallecs, Isidro Lago, que demana al govern autonòmic que compleixi el compromís de fer 50.000 tests més al personal sanitari.

Ara que es comencen a doblegar les corbes i que ja s’inicia el desconfinament, el president del Col·legi de Metges de Tenerife, Rodrigo Martín, recorda que el primer cas a l’Estat es va detectar a l’illa de La Gomera (Canàries), tot i que l’arxipèlag canari és on ha impactat menys el covid-19. La insularitat -i potser la climatologia i els rajos ultraviolats- han jugat a favor seu. Ell també defensa la necessitat de fer més tests, seguiment dels casos i disposar de més material de protecció. Tot plegat servirà, segons coincideixen tots els experts consultats en aquest article, per a un possible rebrot de la malaltia.