Les residències faran un test ràpid d'antígens als usuaris abans de Nadal i una PCR després

Totes les residències de Catalunya faran un test ràpid d'antígens a tots els residents abans de Nadal i, després de les festes, un cribatge universal amb PCR. Així consta al protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran que ha aprovat el departament de Salut, l'objectiu del qual és "facilitar la interacció de les persones que viuen a les residències de gent gran amb les seves famílies i alhora evitar que el retorn als centres pugui comportar un alt risc d'introduir el virus".

Segons consta al document, entre el 21 i el 24 de desembre els centres faran un test ràpid a tots els seus residents i, un cop acabin les festes, un cribatge universal amb PCR a tots els residents, "cosa que permetrà valorar si les sortides de Nadal han afectat l'entrada del virus a les residències". Ara bé, totes les mesures són de caràcter excepcional per a aquestes dates i estan supeditades a l'evolució dels indicadors epidemiològics, que estan empitjorant aquests dies.

Tal com s'havia anunciat, el document afirma que es prioritzaran les sortides llargues dels residents "de com a mínim tres dies o més", i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. En cap cas s'autoritzaran sortides encadenades, ja siguin llargues o curtes, que puguin donar lloc a multiplicar les interaccions amb diferents grups bombolla. Excepcionalment es permetran sortides d'un dia o de cap de setmana. En tot cas, es demana a tots els familiars que facin visites o acullin els avis al domicili que siguin molt prudents durant els set dies anteriors a la trobada.

El protocol també ampliarà els espais dedicats a visites dins dels geriàtrics perquè els familiars, en grups recomanats de tres persones, puguin estar amb els residents durant el màxim de temps possible. A més, en aquells centres en què no es puguin fer visites per motius epidemiològics (residències vermelles) es posaran a disposició dels residents i de les famílies tots els mitjans disponibles (telèfons, tauletes, xats, etc.) per mantenir trobades en línia.

"Es posa les famílies en un compromís"

El sector de les residències reconeix que pateixen per les conseqüències de les festes de Nadal. "Em preocupa quan els usuaris tornin, perquè no sé com ho farem, ja que no tenim possibilitat d'aïllar gaires persones", reconeix Ingrid Silvestre, directora i gerent de la residència L'Olivaret. Silvestre explica que en aquesta residència, que va patir un brot important durant el mes de març que va deixar la plantilla sota mínims, hi ha moltes persones que volen sortir per passar el Nadal amb la família. "I no podrem garantir la seguretat com ens exigeixen, és inviable", reconeix Silvestre.

"Abans venien les famílies a dinar a la residència per Nadal, se sentien més segures així i la gent que sortia era molt poca però ara, com que s’ha donat aquesta possibilitat, tothom s’hi agafa, però és irreal i no la podrem gestionar", lamenta la gerent de L'Olivaret. Segons Silvestre, les famílies estarien més tranquil·les sabent que no es pot sortir per Nadal. "Ara es posa les famílies en un compromís perquè no es digui «mira que mala família que no se l’ha endut ». Però per què ens ho hem de jugar tot en un àpat?", es pregunta, i demana "no posar en risc" tota la feina que s'ha fet fins ara. Ingrid Silvestre explica que han enviat una circular a les famílies demanant la seva ajuda. "No els puc exigir que facin aïllament perquè el mateix pla diu que no ho puc fer, i això ens posa en contradicció famílies i personal. ¿Fins a quin punt puc decidir el que fa o no una família? Quina autoritat tinc jo? Tinc ganes de posar-me a dormir i que arribi el dia 8 de gener", admet Silvestre.

Patrícia Cendrós, directora de la residència La Ginesta, que es va autoconfinar amb 54 avis durant la primera onada, considera que el pla de Nadal previst per a les residències "no té gaire sentit". "Si avui surt una persona té l'obligació de marxar mínim tres setmanes i quan torni ha de fer un aïllament de 15 dies. Si, en canvi, se'n va la setmana que ve pot marxar només tres dies i en tornar fer un aïllament de set. No li trobem sentit", insisteix Cendrós. "Deu ser que els dies25 i 26 i els festius hi ha menys covid", ironitza la directora d'aquesta residència. També titlla de poc realista que les famílies hagin d'assegurar que han estat set dies sense sortir de la bombolla. "I quan anem a treballar què estem fent?", es pregunta. "No li trobem ni cap ni peus però ho hem d'acatar i complir amb el que ens diuen", afegeix.

Argimon: "El risc zero no existeix"

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha defensat que "el risc zero no existeix" i que les persones que estan en aquests centres, que potser viuen els seus últims mesos o anys de vida, i les seves famílies hauran de decidir què volen fer. L'expert ha recomanat que les sortides no siguin d'hores, sinó d'un mínim de tres dies, amb mesures de vigilància a la tornada.

Pel que fa a la situació a les residències i específicament a la de Tremp, on han mort 58 persones, Argimon ha assegurat que és un "cas dramàtic" i que la Fiscalia i un expedient intern miraran si la residència va fer el que pertocava, però que, en qualsevol cas, una residència és un "caldo de cultiu" per a la infecció. Ha dit que no li consta que Salut enviés circulars a les residències per no derivar pacients als hospitals, com va denunciar ahir el doctor Oriol Mitjà, a qui ha animat portar-ho al jutge si té documents que ho demostrin.