'The Guardian': "Barcelona s'ha convertit en una imitació de si mateixa"

En una crònica que passa per la Rambla, la Barceloneta, la Sagrada Família i la Casa Batlló, entre altres punts turístics, el diari 'The Guardian' es preguntava aquest dijous "per què el turisme està matant Barcelona". A l'article, publicat a la secció de viatges de l'edició digital del diari anglès, l'escriptor i periodista Stephen Burgen assegura que "Barcelona continua sent una ciutat bonica, una de les més atractives d'Europa", però també assenyala que està "lluny de ser 'cool'" i que es troba "superpoblada" pels turistes, que l'any passat van arribar a ser 30 milions.

Burgen arrenca la crònica davant "les cues de persones fent-se 'selfies'" a la Sagrada Família i viatja a les botigues de souvenirs per qüestionar l'excés de la paraula "Barcelona" i "tot tipus de criatures de ceràmica amb l'estil del trencadís de Gaudí".

La publicació també defineix la Rambla com el lloc "menys estimat" des de fa temps pels residents de la ciutat degut al seu alt trànsit de persones. I recorda els joves que et conviden a 'coffee shops', "a l'estil Amsterdam". "A la nit hi ha prostitutes, la qual cosa no és nova, però ara la majoria de dones són víctimes del tràfic de persones", sentencia contundent l'article.

Després de repassar també els problemes que el turisme massiu generen al mercat de la Boqueria i al barri de la Barceloneta, la crònica conclou: "El més trist de tot és que la ciutat està perdent ràpidament la seva identitat i s'està convertint en un lloc com qualsevol altre". Remet a la conversió en "parc temàtic" de la ciutat i remata: "Barcelona s'ha convertit en una imitació de si mateixa".