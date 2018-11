El Tibidabo inaugura el seu Castell de Contes

La Bella Dorment, Aladí, Peter Pan, la Blancaneus i Hänsel i Gretel són alguns dels protagonistes de l'atracció que el Tibidabo ha estrenat aquest dissabte: el Castell de Contes. Es tracta d'una gran estructura, de tres pisos, on viuen fantasmes, ogres i bruixots, que són els guardians dels secrets dels contes tradicionals. La nova atracció busca, com ha explicat avui l'Ajuntament de Barcelona, reivindicar els contes com a patrimoni emocional i intel·lectual de grans i petits.

Qui entri al Castell serà rebut per un dels fantasmes, que és qui explica la ruta a seguir. Els visitants passaran, per exemple, per la torre de la Bella Dorment, la biblioteca infinita de contes, el pati de la mongeta màgica, el bosc encantat o les càmeres el tresor. La ruta acaba a la sala de les medalles, on fantasmes, ogres i bruixots ajuden a superar les proves perquè els més petits es converteixin en els guardians dels contes. El recorregut incorpora tecnologies i nous llenguatges audiovisuals.

La nova atracció és, de fet, una reconversió del castell misteriós que ja funcionava al parc des de l'any 1955. El Castell de Contes ja va ser protagonista de la roda de premsa de la nova temporada del Tibidabo, que es va fer al març i, llavors, es va anunciar que la proposta estaria en funcionament a l'estiu. La seva posada en marxa, però, s'ha acabat demorant més del previst.

Un moment dolç per al parc

El Tibidabo ha deixat molt enrere ja les males xifres de visitants posteriors a l'accident mortal del Pèndol, l'estiu del 2010. Des d'aquell moment l'alarma i la crisi econòmica es van associar de manera fatal per anar enfonsant els resultats del parc. El mateix 2010 va tancar l'exercici amb unes pèrdues de 2,2 milions d'euros i un global de visitants de 402.009, lluny dels 600.000 que la instal·lació necessita per garantir-ne la rendibilitat. El 2016 i el 2017, en canvi, ja van ser anys de rècord absolut de visitants. L'any passat el parc va rebre 732.574 visitants –una mitjana de 4.666 diaris– i va obtenir, també, la millor nota de valoració per part dels clients: un 8,1. El govern d'Ada Colau ha abandonat la idea de privatitzar el parc d'atraccions que s'havia abordat durant el mandat de Xavier Trias.