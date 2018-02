Titelles que arriben a tots els sentits

S’aixeca el teló del Centre Cívic Tomasa Cuevas a les Corts. Un titellaire fa moure un dels personatges mentre sona la música. Comença la funció i petits i grans somriuen. És el que passa en qualsevol espectacle familiar, però amb una diferència: aquesta vegada, entre el públic hi ha nens i nenes i pares i mares que no hi veuen o no hi senten i estan disfrutant igual dels titelles. El districte de les Corts ofereix obres de teatre infantil inclusives, que adapten text i format per a persones amb discapacitats auditives i visuals. Hi ha un intèrpret que reprodueix els diàlegs amb el llenguatge de signes, els infants i els adults amb alguna dificultat visual se situen a primera fila, hi ha una pantalla amb subtítols i es proporciona audiodescripció. “És superxulo poder seguir amb normalitat una obra i fer-ho amb famílies que no tenen cap discapacitat”, explica Alba Morancho, que ahir va anar a veure l’obra amb la seva filla Ona, de 5 anys.

Els espectacles de teatre inclusiu són gratuïts i es van començar a programar fa nou anys. “Durant un espectacle de la festa major un infant cec ens va comentar que li agradava el teatre però que no hi podia anar perquè no hi havia audiodescripcions ni tenia la possibilitat de tocar res”, explica la tècnica del servei de promoció de Barcelona, Yolanda Anguita. Per donar-hi resposta es va posar en marxa al centre cívic -que ja oferia teatre infantil- un projecte que hi incorporés “el vessant d’accessibilitat”.

Anguita explica que la voluntat no és només fer més accessible el teatre a les persones amb discapacitat, sinó donar-los “la mateixa oportunitat” d’anar a un espectacle que tenen la resta d’adults i infants. Els tècnics municipals del districte parlen amb les companyies, que adapten les seves propostes.

L’Alba té una discapacitat visual i ahir va arribar uns 20 minuts abans que comencés l’obra per acostar-se a l’escenari i poder tocar els titelles. Així es fa una idea més precisa del que està veient la seva filla i pot seguir l’obra amb l’ajuda de l’audiodescripció que també es facilita als espectadors. “L’Ona, malgrat que és petita, m’ho explica, però així és més fàcil”.

No amb totes les obres es pot fer, però en la majoria s’adapten escenaris, personatges i textos. “Les companyies no hi posen cap problema”, diu Anguita. Es pensa en tot. Per exemple, en l’obra d’ahir es van utilitzar globus perquè les persones amb dificultats auditives poguessin seguir el ritme de la música a través de les vibracions. “Sempre hauria de ser així de fàcil”, diu l’Alba, que en d’altres ocasions ha de trucar al teatre per saber si ofereixen aquest servei.

Les Corts va ser pioner a impulsar el teatre inclusiu, que ara ja forma part de la programació d’altres districtes. Però no és l’únic projecte que desenvolupa l’espai d’inclusió de les Corts. Des del 2013 hi ha una xarxa teixida en comú amb les associacions, empreses i entitats del tercer sector per dissenyar projectes pensats per a persones amb discapacitat. “La voluntat és que tot el que es faci a les Corts incorpori el segell d’accessibilitat”, explica Anguita. Per exemple, es va posar en marxa un pis de transició a la vida independent i es fa un curs de monitors adaptat a activitats de lleure i esportives. “Intentem incidir en les diferents etapes de la vida de les persones”, diu Anguita. Al centre cívic s’abaixa el teló. Ahir no va fer falta que l’Ona li expliqués res a l’Alba durant la funció. Totes dues van disfrutar del teatre juntes.