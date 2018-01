Toni Albà sosté davant el jutge que "només volia fer riure" amb els tuits pels quals se l'acusa d'un delicte d'injúries

L'actor Toni Albà ha comparegut aquest dimarts davant el jutge de Vilanova i la Geltrú que l'investiga per un delicte d'injúries per diverses publicacions a Twitter on l'actor es referia a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i a agents de la policia espanyola, entre altres qüestions de política estatal.

Albà ha defensat que l'objectiu de les seves piulades "només" era "fer riure". "La meva feina consisteix a buscar el sarcasme, la sàtira política, fer imitacions i utilitzar la llibertat d'expressió com jo sé fer", ha explicat l'actor a les portes del jutjat després d'haver declarat durant poc més d'una hora.

Toni Albà ha lamentat que els seus tuits hagin desencadenat aquesta causa judicial i ha demanat "disculpes" a qui s'hagi sentit ofès per les publicacions.