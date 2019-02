“Tornaré aquí fins que m’enviïn a un bon centre”

L’Oussama diu que té tanta gana que li fa mal el cap. Un Mosso de la comissaria on s’espera li respon: “Quan hem portat els entrepans no hi eres! Havies marxat, i aquí tenim uns horaris; a més tu ho saps prou bé!”. El cert és que l’Oussama, de 16 anys, no és el primer cop que apareix en aquesta comissaria. Ha vingut sol des del Marroc. “Quan va arribar li van donar plaça en un centre de Tarragona, però no li agrada, i torna sempre aquí perquè vol que l’enviïn a un altre lloc”, explica l’agent.

És el que el sistema qualifica com a un mena refractari o escapolit. Fa hores que està assegut o estirat al banc d’aquesta estança policial, juntament amb sis nois més. “Ahir em van dir que em tornarien a portar a Tarragona, però no hi vull anar, allà. Tornaré a aquesta comissaria els cops que faci falta fins que m’enviïn a un bon centre”, assegura. Es fa entendre amb les mans i amb un castellà encara molt precari, però s’hi esforça. El seu company de banc l’ajuda en les traduccions. Explica que el centre de Tarragona “és un centre de primera acollida”. “Hi ha molts nois junts, la majoria fumen herba i són dolents -diu mentre mou el cap-. Vaig veure’n un llançar les sabates a la cara d’un altre”, explica seriós. “Jo no soc així, soc tranquil, no vull problemes, vull estar en un centre i treballar, tot i que encara no sé de què”, admet amb mig somriure. Diu que torna a aquella comissaria perquè no el fan fora, el deixen dormir i li donen entrepans.

La seva altra obsessió en aquell moment és trobar un carregador. “Mira, només em queda un 13% de bateria, no tinc saldo i aquí no hi ha wifi, per tant no puc trucar a casa via internet”. “Jo no tinc ni telèfon”, replica el noi del costat: “Només puc trucar a casa quan arribo a algun centre”, li explica. Tots dos saben perfectament què és la DGAIA, i que si esperen -i van tornant a comissaria- tard o d’hora la seva plaça a Tarragona es cobrirà i en quedarà lliure alguna altra en un altre centre. “No em portaran cap entrepà fins a la nit? Ja no sé si el cap em fa mal de gana o de pensar!”, diu rient mentre amb una mà es toca la panxa i amb l’altra el cap.