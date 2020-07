Tornen les cues a la Costa Brava

La Costa Brava ja s’assembla més a la de cada estiu. Almenys en cap de setmana. Tot i que encara hi ha establiments de restauració que no han pogut obrir al públic i que la majoria d’allotjaments turístics registren números molt per sota dels anys anteriors, els dissabtes i diumenges torna a haver-hi retencions i cues per accedir a les cales i platges del litoral gironí, costa trobar taula als restaurants més sol·licitats i aparcar a prop de la sorra torna a ser un miratge només a l’abast dels més matiners.

“Entre setmana hi ha poca gent, però els caps de setmana sí que hi ha més moviment i ho notem amb els clients”, comenten l’Alba i la Clara, dues de les treballadores de Kateesperience, que ofereixen classes i lloguer de taules de surf davant la platja Can Nera de Sant Pere Pescador. El litoral de la població compta amb diverses platges amples i de sorra fina, i a la primera línia de mar hi ha diversos càmpings. “Nosaltres rebem molts clients dels càmpings i abans la majoria eren alemanys i holandesos, però aquest any sobretot veiem catalans, espanyols, francesos i també alguns anglesos”. Les dues comenten que han percebut que més barcelonins s'interessaven pel surf: “Suposo que abans era una activitat que feien de viatge, però aquest any molta gent no pot fer vacances o les fa per aquí i aprofiten per fer activitats com la nostra".

Un canvi en el perfil dels clients que també han percebut des de la guingueta Che, situada a la sorra. La Macarena, que fa dotze anys que hi treballa, ha notat com la majoria de clients són nacionals. “I ara, des de fa una setmana, han vingut també alemanys i holandesos, però la majoria són famílies que ja fa molts anys que venen”. Ells fa tot just tres dissabtes que van tornar a obrir –“no sabíem si ens quadrarien els números amb totes les mesures que hem d’aplicar, ni si vindria la gent”– i, des que van anunciar-ho a les xarxes, han tornat els clients habituals. “Moltes famílies de les habituals ens han dit que es van animar a venir quan van veure al Facebook que havíem tornat a obrir. I que tornar al seu lloc de vacances els donava una mica de sensació de normalitat”, afegeix. I pel que fa als visitants nacionals, la Macarena ha notat també un augment de clients majoritàriament de l'àrea metropolitana de Barcelona: “Sobretot el cap de setmana, perquè crec que a la gent li fa por marxar lluny i prefereixen anar a llocs des d’on puguin tornar a casa ràpid, amb un cop de cotxe”.

'Fake news' sobre Catalunya

Des que es va reobrir la frontera, els altempordanesos han notat un increment de visitants francesos, que venien cada estiu. És el cas del Christian i les seves dues filles, una família de Marsella (França) que fa deu anys que estiueja en un dels càmpings de Sant Pere Pescador. Fa una setmana que van arribar i s’hi quedaran fins a l’últim diumenge de juliol. “Ens va sorprendre perquè no sabíem que aquí s’havia de portar mascareta i no la portàvem”.

I és que els dependents dels establiments també indiquen que la majoria de francesos no la porten, perquè a França, fins ara, no era obligatori –la setmana que ve sí que l’hauran de portar en espais públics tancats i comerços–. “Alguns s’enfaden perquè diuen que a França no és obligatori i no se la volen posar, però d’altres sí que ho entenen i de seguida col·laboren”, comenta l’Àlex, que treballa de manteniment en un dels càmpings de Sant Pere. El treballador també indica que, quan la Generalitat va anunciar que seria obligatori portar sempre mascareta, van rebre una allau de cancel·lacions. “Sobretot anul·lacions d’holandesos i belgues, i creiem que és perquè va córrer una notícia falsa que deia que a Catalunya havien tornat a confinar”.

De fet, representants dels establiments turístics assenyalen que molts països o destinacions turístiques estan duent a terme campanyes per intentar que els seus ciutadans facin vacances al seu país.

Pendents de les xifres epidemiològiques

Ara bé, tant la Macarena com l’Àlex, i la resta d’establiments turístics de la Costa Brava, estan preocupats per l’evolució de la pandèmia a Catalunya. Després de tres mesos amb la persiana abaixada, ara feia un parell o tres de setmanes que havien recuperat l’activitat i els fa por tornar enrere. I més aquesta setmana, que s'han endurit les mesures a Lleida i Barcelona i s’ha registrat un augment dels nous positius de covid-19 a l’Alt Empordà. “Estem molt preocupats i vivim amb incertesa. Ja vam començar tres mesos més tard i ara ens fa por que ens tornin a confinar”, reconeixen l’Alba i la Clara, que reflecteixen la principal inquietud dels establiments i les empreses que, de manera directa o indirecta, depenen del turisme.