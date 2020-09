Torns i cues per entrar a classe, la nova imatge del curs del coronavirus

La pandèmia que ho ha capgirat tot també ha canviat les escoles. Ara hi ha torns per entrar: el Pau, que comença 4t de primària a l’Escola Catalònia, al districte de Sant Martí de Barcelona, diu que se li fa estrany no entrar corrents a classe. “M’he d’esperar fins que diguin el nom del meu curs”, explica, amb la seva mare al costat. Les entrades esglaonades als centres van provocar cues a les portes i, de fet, en alguns centres hi va haver certes aglomeracions. “Podeu anar marxant...”, convidava el director, Enric Reverter, als pares que comentaven la jugada a les portes de l’escola, alguns espiant a través de les reixes. Els directors confien que aquestes reunions espontànies vagin a la baixa, a mesura que les noves rutines s’imposin i alumnes i famílies tinguin més clars els horaris i torns per entrar.

Així ho deia Joan Vila, el director de l’Escola Pia Balmes, a l’altra punta de la ciutat, on ja abans de les nou, infants i pares es concentraven a les diferents portes del centre, que té un miler d’alumnes. “Hi ha hagut més gent a les portes del que seria convenient per respectar les distàncies”, admetia. De fet, el mateix conseller d’Educació, Josep Bargalló, va apel·lar a la “responsabilitat” de les famílies perquè intentin reduir “les incidències que vindran de fora de l’escola”. El departament insisteix que el comportament del virus dins dels centres dependrà, en bona mesura, del que passi al carrer.

A banda dels torns hi ha més canvis a les portes d’escoles i instituts. Ara els nens i nenes es renten les mans abans d’entrar, es fan files índies miraculosament disciplinades i els tradicionals consells dels pares i mares -“porta’t bé, fes cas, passa-t’ho bé”- donen pas a recomanacions sanitàries. “Carinyo, posa’t bé la mascareta!”, crida una mare de l’Escola Catalònia. “Per favor, comporteu-vos. Gel a les mans, eh?”, indica una altra.

Però també hi ha coses que es mantenen immutables i ni una pandèmia mundial pot esborrar: els nervis de cada any, la fotografia de rigor del primer dia de classe -Instagram en va ple des de fa unes hores-, les corredisses de les esperades retrobades i la timidesa d’alguns alumnes, que prefereixen quedar-se entre les cames de la mare fins que inevitablement sigui l’hora d’entrar a classe. Com l’Izan, que va allargar el comiat tant com va poder fins que ja no li quedaven més llàgrimes per plorar.

“Convèncer” les famílies

Ahir els centres deien que era massa d’hora per comptabilitzar els casos d’absentisme. Bargalló va apostar ahir per “l’empatia” i per “convèncer” les famílies que tinguin por als contagis, abans de perseguir-les judicialment, com va anunciar que faria la Fiscalia en cas d’absències injustificades i reiterades. “Intentarem convèncer a tothom que l’escola és el lloc més segur. Convèncer que els seus fills tenen dret a l’educació”, va dir.